В Тольятти состоялась презентация обновленной хоккейной команды «Лада»

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Большой хоккей возвращается в Тольятти.



16 августа в ЛДС «Лада-Арена» состоялась презентация обновленной хоккейной команды «Лада», которая в сезоне 2023/2024 будет выступать в КХЛ.



Предстоящий сезон тольяттинской команды будет посвящен 30-летию с момента завоевания Кубка МХЛ. Именно сезон 1993/1994 привел к бенефису тольяттинской «Лады». Впервые в истории российско-советского хоккея немосковская команда стала абсолютным победителем чемпионата, выиграв золотые медали по итогам четырехкругового регулярного сезона, а затем и Кубок Межнациональной хоккейной лиги в серии плей-офф.



Знаково, что в межсезонье в систему клуба вернулись легенды той чемпионской команды: Рафик Якубов, Павел Десятков, Владимир Тарасов, в детской школе «Лада» успешно работает Юрий Злов.



Игровые свитера хоккеистам вручали врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов, глава городского округа Тольятти Николай Ренц и директор по развитию букмекерской компании OLIMPBET Константин Гусев.

Фото: скриншот видео