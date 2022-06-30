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В Тольятти завершился второй соревновательный день Спартакиады учащихся России по фехтованию     

30 июня 2022 22:14
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В Спартакиаде принимают участие юноши и девушки до 18 лет из 31 региона Российской Федерации.

В Тольятти во Дворце спорта «Волгарь» завершился второй соревновательный день Спартакиады учащихся России по фехтованию.

В Спартакиаде принимают участие юноши и девушки до 18 лет из 31 региона Российской Федерации. Комплекты медалей разыгрываются в трех видах оружия: рапире, сабле и шпаге.

Сабля, юноши (командные соревнования):
Санкт-Петербург;
Новосибирская область;
Алтайский край.

Рапира, девушки (командные соревнования):
Курская область;
Санкт-Петербург;
Московская область.

Рапира, юноши (командные соревнования):
Республика Башкортостан;
Санкт-Петербург;
Нижегородская область.

Завтра, 1 июля, в борьбу вступят шпажисты. Сборную Самарской области (на фото) представят Зеленцова Вероника, Юркова Владислава, Сидорова Екатерина, Морква Артемий, Белиньков Всеволод, Береснева Вероника. Время начала боев: 10:00 - шпага (юноши), 13:00 - шпага (девушки), 15:00 - сабля (девушки).

 

Фото:   минспорта СО

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