В Тольятти завершился второй соревновательный день Спартакиады учащихся России по фехтованию     

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В Тольятти во Дворце спорта «Волгарь» завершился второй соревновательный день Спартакиады учащихся России по фехтованию.

В Спартакиаде принимают участие юноши и девушки до 18 лет из 31 региона Российской Федерации. Комплекты медалей разыгрываются в трех видах оружия: рапире, сабле и шпаге.



Сабля, юноши (командные соревнования):

Санкт-Петербург;

Новосибирская область;

Алтайский край.



Рапира, девушки (командные соревнования):

Курская область;

Санкт-Петербург;

Московская область.



Рапира, юноши (командные соревнования):

Республика Башкортостан;

Санкт-Петербург;

Нижегородская область.



Завтра, 1 июля, в борьбу вступят шпажисты. Сборную Самарской области (на фото) представят Зеленцова Вероника, Юркова Владислава, Сидорова Екатерина, Морква Артемий, Белиньков Всеволод, Береснева Вероника. Время начала боев: 10:00 - шпага (юноши), 13:00 - шпага (девушки), 15:00 - сабля (девушки).

Фото: минспорта СО