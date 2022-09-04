В Тольятти завершились первенство и чемпионат России по парусному спорту 

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В Тольятти в акватории Жигулевского моря завершились первенство и чемпионат России по парусному спорту.



В соревнованиях приняли участие около 200 сильнейших яхтсменов России, которые боролись за медали в классах: «Луч», «Луч-радиал», «Европа» (чемпионат России) и «Луч», «Луч-радиал», «Луч-мини», «Европа» (первенство России).



Итоги чемпионата России:

Николаев Александр (Тольятти, класс «Луч-радиал») - золото;

Пинегин Леонид (Тольятти, класс «Луч») - серебро;

Кривобоков Федор (Тольятти, класс «Луч-радиал»).



Итоги первенства России:

Кривобоков Федор (Тольятти, класс «Луч-радиал») - золото;

Афанасьева Екатерина (Самара, класс «Луч-мини»);

Пинегин Леонид (Тольятти, класс «Луч») - серебро;

Постнова Виктория (Тольятти, класс «Луч-мини»).

Реутов Даниил (Тольятти, класс «Луч-радиал») - бронза;

Дудникова Юлия (Самара, класс «Луч-радиал»).

Фото: минспорта СО