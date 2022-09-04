В Тольятти завершились первенство и чемпионат России по парусному спорту 

В Тольятти в акватории Жигулевского моря завершились первенство и чемпионат России по парусному спорту.
В соревнованиях приняли участие около 200 сильнейших яхтсменов России, которые боролись за медали в классах: «Луч», «Луч-радиал», «Европа» (чемпионат России) и «Луч», «Луч-радиал», «Луч-мини», «Европа» (первенство России).
Итоги чемпионата России:
Николаев Александр (Тольятти, класс «Луч-радиал») - золото;
Пинегин Леонид (Тольятти, класс «Луч») - серебро;
Кривобоков Федор (Тольятти, класс «Луч-радиал»).
Итоги первенства России:
Кривобоков Федор (Тольятти, класс «Луч-радиал») - золото;
Афанасьева Екатерина (Самара, класс «Луч-мини»);
Пинегин Леонид (Тольятти, класс «Луч») - серебро;
Постнова Виктория (Тольятти, класс «Луч-мини»).
Реутов Даниил (Тольятти, класс «Луч-радиал») - бронза;
Дудникова Юлия (Самара, класс «Луч-радиал»).
Фото: минспорта СО