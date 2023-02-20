В Тольятти впервые проведут гандбольный «Финал четырех»

118

28 и 29 апреля в Тольятти будет проведен «Финал четырех» Кубка России имени Натальи Анисимовой сезона 2022/2023 годов. ГК «ЛАДА» станет организатором по решению совета федерации гандбола России.



Тольяттинскому клубу впервые доверено провести решающую стадию розыгрыша почетного трофея в ныне существующем формате, который был введен в сезоне 2008/2009 годов. С того момента в девяти случаях «Финал четырех» принимал Ростов-на-Дону, дважды – Звенигород, по разу – Астрахань, Москва и Краснодар. «Лада» его участником становилась восемь из 14-ти раз. При этом «Лада» является самым первым обладателем Кубка России, который завоевала летом 2006 года на своей площадке.



Напомним, в этом году тольяттинский клуб отмечает 25-летний юбилей. Запланировано, что полуфиналы состоятся 28 апреля, а матч за бронзу и финал – 29 апреля.