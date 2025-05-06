В Тольятти впервые играет сборная России по хоккею

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Ледовый дворец «Лада-Арена» впервые принимает матчи национальных сборных по хоккею: 5 и 6 мая в Тольятти гостят команды России и Белоруссии.

Первый матч получился непредсказуемым и богатым на голы - он завершился победой белорусов в овертайме 7:8.

Сегодня в 19:00 состоится второй матч сборных России и Белоруссии. Ждем вас на трибунах «Лада-Арены» или у телеэкранов - прямая трансляция встречи пройдет на канале «Матч Страна».

В рамках «Лига ставок Тура сборной» наставники сборной России по хоккею проводят серию мастер-классов, в которых участвуют в том числе юные воспитанники тольяттинского хоккея.

Фото: Хоккей России