Я нашел ошибку
Главные новости:
В Кинеле, Отрадном, Серноводске, Похвистнево, Безенчуке, поселке Рощинский, селах Большая Глушица, Челно-Вершины, Августовка, Марьевка.
В  десяти населенных пунктах губернии загорелись новые Вечные огни
Чемпионат и первенство Европы по самбо, проходившие на Кипре, в городе Лимасол, объединил около 800 лучших самбистов планеты, включая команду из 56 россиян.
Иван Носков встретился с самарскими спортсменками - победительницами первенства Европы по самбо 
Победители третьего сезона проекта выступили на концерте со своими авторскими сочинениями.
В Самарской филармонии с большим успехом прошел концерт завершающий проект «Встанем за Отечество»
В Союзе полагают, что хороший урожай положительно отразится на ценовой ситуации на рынке.
В Картофельном союзе назвали справедливую цену на картофель в торговых сетях
Мужчина, находясь на набережной Самары, из-за малозначительного повода нанес несколько ударов по голове 13-летнему подростку.
В Самаре задержан 50-летний участник драки на набережной
Юнармейский отряд «Аврора» школы № 121 в торжественной обстановке поздравил ветерана Великой Отечественной войны Валентину Ивановну Чибиреву.
Юнармейцы Самары проходят торжественным маршем у домов ветеранов
Местные жители и гости города благодарили за поздравления, прикрепляя символ воинской славы у себя на груди.
В Сызрани транспортные полицейские присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
Первый матч завершился победой белорусов в овертайме 7:8. Сегодня в 19:00 состоится второй матч сборных России и Белоруссии.
В Тольятти впервые играет сборная России по хоккею
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.91
0.42
EUR 92.91
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В День Победы, 9 мая, сотрудники Музея-галереи «Заварка» организуют несколько мероприятий.
В самарской «ЗИМ Галерее» прочитают стихи Твардовского и откроют выставку «Бессмертный полк»
В губернии прошла серия мастер-классов от чемпионов и призеров Олимпийских игр по баскетболу
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Тольятти впервые играет сборная России по хоккею

6 мая 2025 17:26
148
Первый матч завершился победой белорусов в овертайме 7:8. Сегодня в 19:00 состоится второй матч сборных России и Белоруссии.

Ледовый дворец «Лада-Арена» впервые принимает матчи национальных сборных по хоккею: 5 и 6 мая в Тольятти гостят команды России и Белоруссии.

Первый матч получился непредсказуемым и богатым на голы - он завершился победой белорусов в овертайме 7:8.

Сегодня в 19:00 состоится второй матч сборных России и Белоруссии. Ждем вас на трибунах «Лада-Арены» или у телеэкранов - прямая трансляция встречи пройдет на канале «Матч Страна».

В рамках «Лига ставок Тура сборной» наставники сборной России по хоккею проводят серию мастер-классов, в которых участвуют в том числе юные воспитанники тольяттинского хоккея.

 

Фото:   Хоккей России

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Опухоль занимала практически весь брюшной отдел.
06 мая 2025, 14:42
Тольяттинские врачи успешно удалили у пациентки 16-килограммовую опухоль
Опухоль занимала практически весь брюшной отдел. Здравоохранение
208
Для тушения привлечены 35 специалистов и 12 единиц техники.
05 мая 2025, 18:38
В Тольятти тушили пожар в здании склада упаковочной тары
Для тушения привлечены 35 специалистов и 12 единиц техники. Происшествия
462
В Тольятти увековечили память военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Максима Пустозвонова.
05 мая 2025, 14:52
В Самарской области увековечили память военнослужащего Росгвардии
В Тольятти увековечили память военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Максима Пустозвонова. Общество
430
В центре внимания
Более 175 тысяч самарцев проголосовали за объекты благоустройства
6 мая 2025  13:39
Более 175 тысяч самарцев проголосовали за объекты благоустройства
212
В Самаре подвели итоги генеральной уборки города
6 мая 2025  13:33
В Самаре подвели итоги генеральной уборки города
214
На Площади Славы состоялась передача частицы Вечного огня, которая отправится в районы области
6 мая 2025  13:29
На Площади Славы состоялась передача частицы Вечного огня, которая отправится в районы области
226
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области
6 мая 2025  12:06
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области
319
Три беспилотника атаковали Новокуйбышевск
6 мая 2025  11:01
Три беспилотника атаковали Новокуйбышевск
233
Весь список