В Тольятти состоялся очередной хоккейный матч чемпионата ВХЛ – Кубок Шелкового пути

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В тольяттинском ледовом Дворце спорта «Лада Арена» завершился очередной хоккейный матч чемпионата ВХЛ – Кубок Шелкового пути. Соперником «Лады» стал самарский клуб ЦСК ВВС. Поединок завершился со счетом - 3:1 в пользу автозаводцев.



Шайбы забросили: у «Лады» - Владимир Бобылев, Максим Денежкин, Михаил Назаров. У ЦСК ВВС - Кирилл Тагиров.



«Мы ожидали, что игра будет непростой. Соперник принципиальный, дерби. Мы следили за ЦСК ВВС, в последних матчах самарцы давали бой всем соперникам. Мы немного неправильно сыграли два периода, но, нужно отметить и соперника, который играл с огромной самоотдачей», - прокомментировал главный тренер «Лады» Валерий Белов.



В рамках матча министр спорта Сергей Кобылянский и руководитель филиала федерации хоккея России в Самаре Владимир Асеев наградили ветеранов тольяттинского хоккея дипломами и памятными медалями Федерации Хоккея России - «75 лет отечественному хоккею». За вклад в развитие отечественного хоккея отмечены: Гуженков В.Ф., Иванов В.М., Коновалов А.К., Николаев Н.Н., Железнов В.А., Николаев А.В.

Фото: минспорт СО