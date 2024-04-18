в Тольятти состоялся Открытый Кубок по волейболу

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Победителей мероприятия отметили кубками медалями и дипломами.

Местной Тольяттинской городской организацией спортивного общества «Динамо» был организован и проведён Открытый Кубок по волейболу.

В борьбе за трофей волейбольных состязаний приняли участие 30 сотрудников - спортсменов из трёх коллективов физической культуры.

По итогам упорной борьбы, команда ОГИБДД Управления МВД России по г. Тольятти стала победителем турнира. Второе место заняла команда Управления МВД, а третье у волейбольной команды отдельного батальона ППСП.

Всех участников поздравил с окончанием Турнира Председатель тольяттинского спортивного общества «Динамо», начальник У МВД России по г. Тольятти Хейрулла Ахмедханов, он поблагодарил спортсменов за участие в спортивно – оздоровительном мероприятии отметив высокий уровень физической подготовленности сотрудников Тольяттинского гарнизона пожелав им спортивных достижений и вручил победителям и призёрам кубки, медали и дипломы.

Представитель Общественного совета при территориальном органе Антон Просянкин отметил: «Волейбол является одной из самых популярных командных игр и дает каждому игроку возможности для проявления и воспитания выносливости, взаимопомощи, волевых качеств, которые так же важны и в повседневной работе полицейского».