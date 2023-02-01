В Тольятти росгвардеец стал призером областного Чемпионата по рукопашному бою

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Начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области капитан Михаил Баев принял участие в Чемпионате региона по рукопашному бою. Первенство проходило 29 января 2023 года в тольяттинском физкультурно-спортивном комплексе «Союз». Капитан Баев стал серебряным призером состязаний, заняв второе место в весовой категории до 88 килограммов.

- Рукопашный бой пользуется в Самарской области большой популярностью. Именно поэтому состязания по данному виду спорта в нашем регионе неизменно привлекают самое серьезное внимание спортивной общественности, ведь в них принимают участие сильнейшие бойцы. Именно поэтому, выходя на ковер, приходится сталкиваться с самой серьезной конкуренцией. И я искренне рад и горд тем, что в крайне сложных поединках, удалось войти в число сильнейших спортсменов региона и защитить спортивный престиж нашего управления. Искренне надеюсь, что в следующем году смогу улучшить свои результаты, - подчеркнул Михаил Баев.