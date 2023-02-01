Я нашел ошибку
Главные новости:
МТС запустила собственный сервис бесконтактной оплаты телефоном МТС Pay.
Жители Самарской области смогут использовать новый сервис бесконтактной оплаты
Ремонт в квартире - не повод портить жизнь другим.
Специалисты «РКС-Самара» прочищали канализационную трубу от строительного мусора
Кабмин РФ продлил выпуск автомобилей в упрощенных версиях
Кабмин РФ продлил выпуск автомобилей в упрощенных версиях
Зеленая комета приблизится к Земле в среду, 1 февраля
Зеленая комета приблизится к Земле в среду, 1 февраля
В Самарской области подвели итоги регионального этапа конкурса детских рисунков «Участковый глазами детей»
В Самарской области подвели итоги регионального этапа конкурса детских рисунков «Участковый глазами детей»
Еще 279 человек в Самарской области заболели коронавирусом
Еще 279 человек в Самарской области заболели коронавирусом
В Сызранском районе трое пострадали в ДТП: перевернулась машина
В Сызранском районе трое пострадали в ДТП: перевернулась машина
Бельгийский «Остенде» заплатит «Крыльям Советов» за аренду Барача 250 тысяч евро
Бельгийский «Остенде» заплатит «Крыльям Советов» за аренду Барача 250 тысяч евро
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.52
0.93
EUR 76.3
0.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре 1 февраля состоится открытие выставки «Рождествено в красках осени»
Самарский зоопарк приглашает 2 февраля на "День российского сурка"
САТОБ: первая скрипка Татьяна Казакова отмечает юбилей творческой деятельности
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Тольятти росгвардеец стал призером областного Чемпионата по рукопашному бою

1 февраля 2023 13:08
121
В Тольятти росгвардеец стал призером областного Чемпионата по рукопашному бою

Начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области капитан Михаил Баев принял участие в Чемпионате региона по рукопашному бою. Первенство проходило 29 января 2023 года в тольяттинском физкультурно-спортивном комплексе «Союз». Капитан Баев стал серебряным призером состязаний, заняв второе место в весовой категории до 88 килограммов.

- Рукопашный бой пользуется в Самарской области большой популярностью. Именно поэтому состязания по данному виду спорта в нашем регионе неизменно привлекают самое серьезное внимание спортивной общественности, ведь в них принимают участие сильнейшие бойцы. Именно поэтому, выходя на ковер, приходится сталкиваться с самой серьезной конкуренцией. И я искренне рад и горд тем, что в крайне сложных поединках, удалось войти в число сильнейших спортсменов региона и защитить спортивный престиж нашего управления. Искренне надеюсь, что в следующем году смогу улучшить свои результаты, - подчеркнул Михаил Баев.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре росгвардейцы задержали несовершеннолетнего, находившегося в федеральном розыске
01 февраля 2023, 11:41
В Самаре росгвардейцы задержали несовершеннолетнего, находившегося в федеральном розыске
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции. Происшествия
157
В Самарской области стартовали гастроли прославленного музыкального коллектива Росгвардии
25 января 2023, 11:54
В Самарской области стартовали гастроли прославленного музыкального коллектива Росгвардии
Первое выступление в рамках своих гастролей один из ведущих военно-творческих коллективов страны дал в стенах Самарской государственной филармонии. Общество
573
Росгвардейцы задержали самарца, который чуть не зарезал соседа
24 января 2023, 10:13
Росгвардейцы задержали самарца, который чуть не зарезал соседа
От дежурного сотрудники получили информацию о том, что в одном из домов на улице Николая Панова между соседями произошел конфликт и требуется помощь. Происшествия
620
В центре внимания
В Самаре увеличилось количество автобусов и рейсов на маршрутах №27 и №59
1 февраля 2023  10:12
В Самаре увеличилось количество автобусов и рейсов на маршрутах №27 и №59
198
Срочно!  Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана сегодня за превышение должностных полномочий
1 февраля 2023  07:59
Срочно!  Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана сегодня за превышение должностных полномочий
948
Самарцев приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»
31 января 2023  11:58
Самарцев приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»
399
В Самару вернулся снег: коммунальщики усиленно трудятся
30 января 2023  12:57
В Самару вернулся снег: коммунальщики усиленно трудятся
571
В Самаре прошел лыжный марафон “Сокольи Горы
30 января 2023  11:34
В Самаре прошел лыжный марафон “Сокольи Горы"
518
Весь список