В Тольятти прошли Всероссийские зимние соревнования по авиамодельному спорту в классе F-2D

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В турнире приняли участие около 100 спортсменов и тренеров из Новосибирской, Архангельской, Пензенской, Нижегородской, Курганской областей и других регионов страны. Состязания прошли в трех дисциплинах: пилотажные модели (воздушные акробаты), модели воздушного боя, развлекательный класс - зимняя гонка.



По итогам соревнований сборная Самарской области завоевала первое место в общекомандном зачете. В личном первенстве весь пьедестал почета заняли представители Самары и Тольятти:

Галиуллин Алексей/Блинков Руслан (золото);

Буцневич Андрей/Черный Дмитрий (серебро);

Ахлестин Валерий/Ахлестин Леонид (бронза).



В состязаниях среди юниоров победителями турнира также стала команда Самарской области. А пилот Алексей Галиуллин и механик Владимир Ше стали первыми и в личном зачете.

Фото: минспорт СО