В Тольятти прошли соревнования России по мини-гольфу

В Тольятти в ледовом Дворце спорта «Лада - Арена» прошли соревнования семнадцатого Кубка России по мини-гольфу.
В турнире на 18 луночном мини-гольф поле международного стандарта «миниатюр гольф» приняли участие 35 сильнейших спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Тольятти и Самары.
Результаты женщины:
Корытина Юлия (Санкт-Петербург);
Хазеева Виктория (Тольятти);
Агеева Варвара(Тольятти).
Результаты мужчины:
Суконников Владислав (Тольятти);
Соболев Матвей (Тольятти);
Рамазанов Тимур (Самара).
Фото: ru.freepik.com