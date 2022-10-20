В Тольятти прошли соревнования России по мини-гольфу

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В Тольятти в ледовом Дворце спорта «Лада - Арена» прошли соревнования семнадцатого Кубка России по мини-гольфу.



В турнире на 18 луночном мини-гольф поле международного стандарта «миниатюр гольф» приняли участие 35 сильнейших спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Тольятти и Самары.



Результаты женщины:

Корытина Юлия (Санкт-Петербург);

Хазеева Виктория (Тольятти);

Агеева Варвара(Тольятти).



Результаты мужчины:

Суконников Владислав (Тольятти);

Соболев Матвей (Тольятти);

Рамазанов Тимур (Самара).

Фото: ru.freepik.com