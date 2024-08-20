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В Тольятти прошли чемпионат России, чемпионат и первенство ПФО по парусному спорту
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В Тольятти прошли чемпионат России, чемпионат и первенство ПФО по парусному спорту

20 августа 2024 17:25
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Чемпионами России стали Александра Калашникова из Москвы и Степан Запоев из Санкт-Петербурга.

В Тольятти с 14 по 19 августа проходили чемпионат России, чемпионат и первенство ПФО по парусному спорту.

Спортсмены из разных регионов страны выявляли сильнейших в классе "Европа", также состоялись гонки в классах Л, ЛР, ЛзР, Лз, 470 смешанный, 29-й, 420, Финн, ЛМ, О, С, Зум 8, Лз 4.7, Е.

 Чемпионами России стали Александра Калашникова из Москвы и Степан Запоев из Санкт-Петербурга.

Победителями и призерами чемпионата ПФО стали представители сборной Самарской области: Алексей Мищенко, Арсений Конов, Екатерина Брагина, Анна Уразовская, Александр Кулюкин, Виталий Куваев, Никита Пинегин, Константин Старунов, Дмитрий Вохминцев, Роберт Хакимов, Леонид Пинегин, Дмитрий Бондаренко, Федор Терехин, Максим Кольцов, Дмитрий Лазарев, Иван Алшевский, Ева Емельянова, Максим Семенов, Иван Егоров, Татьяна Крюкова, Ирина Щетинина, Анна Чепрасова.

В первенстве ПФО медали завоевали: Александр Шейко, Варвара Ширкунова, Кира Безкровная, Егор Комов, Федор Баранов, Дарья Нефедова, Нина Рогозина, Аделина Ан, Артем Древин, Марк Казаков, Василина Сосновая, Мария Рогозина, Валерия Телеляева, Артем Душкин, Тимур Алиев, Дарья Крупнова, Камила Шайхутдинова, Иван Кузин, Андрей Бореев, Григорий Шичкин, Злата Платонова, Тихон Сухно, Роман Донцов, Артур Сулейманов, Анастасия Медведко, Анна Гришнякова, Тимофей Лыков, Анастасия Антонова.
 

Фото предоставлено Самарской областной федерацией парусного спорта

Теги: Мероприятия Тольятти

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