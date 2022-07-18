В Тольятти прошел Кубок России по парусному спорту

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В Тольятти на базе яхт-клуба «Дружба» прошел Кубок России по парусному спорту.



Соревновались участники в акватории Жигулевского моря. В гонках приняли участие сильнейшие спортсмены из Калининградской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской и Челябинской областей, Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Крым, и других регионов страны. В рамках регаты были проведены гонки в классах: 29-й, 420, Лазер-радиал, Финн и Европа. Представители Самарской области завоевали 10 медалей:



Кулюкин Александр (Тольятти, «Финн») - золото;

Васильева Кристина/Сухова Полина (Тольятти, «420»);

Бондаренко Дмитрий (Тольятти, «Лазер-радиал) - серебро;

Васильева Елизавета/Пушева Софья (Самара, «29-й»);

Куваев Иван (Тольятти, «Европа») - бронза;

Алексенцев Артем (Самара, «Лазер-радиал»);

Сумарокова Анастасия/Воронова Валерия (Тольятти, «420» смешанные экипажи).

Фото: минспорта СО