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В Тольятти прошел Кубок России по парусному спорту

18 июля 2022 15:12
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Представители Самарской области завоевали 10 медалей.

В Тольятти на базе яхт-клуба «Дружба» прошел Кубок России по парусному спорту.

Соревновались участники в акватории Жигулевского моря. В гонках приняли участие сильнейшие спортсмены из Калининградской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской и Челябинской областей, Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Крым, и других регионов страны. В рамках регаты были проведены гонки в классах: 29-й, 420, Лазер-радиал, Финн и Европа. Представители Самарской области завоевали 10 медалей:

Кулюкин Александр (Тольятти, «Финн») - золото;
Васильева Кристина/Сухова Полина (Тольятти, «420»);
Бондаренко Дмитрий (Тольятти, «Лазер-радиал) - серебро;
Васильева Елизавета/Пушева Софья (Самара, «29-й»);
Куваев Иван (Тольятти, «Европа») - бронза;
Алексенцев Артем (Самара, «Лазер-радиал»);
Сумарокова Анастасия/Воронова Валерия (Тольятти, «420» смешанные экипажи).

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Мероприятия

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