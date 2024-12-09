В течение четырех дней в Самаре проходило первенство ПФО по керлингу среди спортсменов до 19 лет

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В течение четырех дней в Самаре в керлинг-центре Дворца спорта проходило первенство ПФО по керлингу среди спортсменов до 19 лет.



Играли 14 команд девушек и 10 команд юношей. Наш регион представляли воспитанники отделения керлинга ГАУ СШОР №1.



Победителями и призерами первенства стали команды Самарской области.



Девушки до 19 лет

СШОР №1 (Светлана Лепилова, Арина Бандура, Марианна Котова, Дарья Кириллова, Алиса Жарких)

Фортуна (Александра Бурова, Мирослава Арчибасова, Аполлинария Феоктистова, Лианна Сафарян)

Самарская область (Екатерина Святкина, Ксения Краюшкина, Мария Новикова, Дарья Штокова, Ольга Рогач)



Юноши до 19 лет

Самарская область (Никита Набоков, Родион Токарев, Артём Артюшкин, Рустам Гайнутдинов)

СШОР №1 (Александр Глушенков, Александр Емельянов, Матвей Громов, Матвей Антошкин)

Сатурн (Иван Карелин, Илья Иванов, Дмитрий Рыбинский и Ярослав Баягин)



Тренеры самарских керлингистов - Виктор Богатов, Елена Богатова и Ольга Мартынова.

Фото: минспорта СО