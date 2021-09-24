В Сызрани проходит 1-й этап «Кубка России» по фигурному катанию и Всероссийские соревнования «Сызранская ласточка»

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Воспитанники заслуженного тренера РФ Олега Судакова завоевали золотые и серебряные награды в танцах на льду.

Танцы на льду, программа МС:

Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Московская область - Самарская область) - 196,50.

Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев (Самарская область) - 155,29.

Ксения Ермакова/Владислав Пантелеев (Нижегородская область) - 110,20.

Танцы на льду, программа КМС:

Ольга Мамченкова/Марк Волков (Самарская область) - 165.86.

Алиса Овсянкина/Матвей Самохин (Московская область) - 151.75.

Анна Щербакова/Егор Гончаров (Москва) - 147.76.

Фото: минспорт СО