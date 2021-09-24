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В Сызрани проходит 1-й этап «Кубка России» по фигурному катанию и Всероссийские соревнования «Сызранская ласточка»

24 сентября 2021 17:17
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Воспитанники заслуженного тренера РФ Олега Судакова завоевали золотые и серебряные награды в танцах на льду.

Воспитанники заслуженного тренера РФ Олега Судакова завоевали золотые и серебряные награды в танцах на льду.

Танцы на льду, программа МС:

Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Московская область - Самарская область) - 196,50.
Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев (Самарская область) - 155,29.
Ксения Ермакова/Владислав Пантелеев (Нижегородская область) - 110,20.

Танцы на льду, программа КМС:

Ольга Мамченкова/Марк Волков (Самарская область) - 165.86.
Алиса Овсянкина/Матвей Самохин (Московская область) - 151.75.
Анна Щербакова/Егор Гончаров (Москва) - 147.76.

 

Фото:   минспорт СО

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