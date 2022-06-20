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В Сургуте состоялся чемпионат мира по бильярдному спорту в дисциплине «свободная пирамида»

20 июня 2022 15:11
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Представительница Самарской области, мастер спорта России международного класса Анастасия Зверинцева завоевала серебряную медаль.

В соревнованиях приняли участие свыше 70 спортсменов из России, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Молдовы, Румынии, Ирана, Сербии, Таджикистана, Армении, Испании и Германии.

Представительница Самарской области, мастер спорта России международного класса Анастасия Зверинцева завоевала серебряную медаль, уступив в решающем матче своей соотечественнице Элине Нагуле.

Анастасия уже много лет является лидером отечественного бильярда. За ее плечами серебро командного чемпионата России, бронза чемпионата России, бронза «Кубка Кремля», бронза командного чемпионата мира. А также в начале июня текущего года спортсменка пополнила свою копилку медалей золотом чемпионата страны.

 

Фото:  минспорта СО

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