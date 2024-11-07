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В субботу на выставке "Самара" пройдет День спорта

7 ноября 2024 12:27
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В субботу на выставке "Самара" пройдет День спорта

4 ноября, в День народного единства, в Самаре открылась выставка, посвященная достижениям Самарской области. Работа выставки, созданной по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, продлится до конца января.

 Выставка расположена в музее Алабина и работает ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 часов, по четвергам - с 13 до 21 часа. Вход свободный.

6+

 Здесь можно узнать о городах и районах Самарской области, об истории, традициях и культуре, о промышленных достижениях, науке и инновациях, о туристических объектах и мероприятиях региона.

 Суббота, 9 ноября, на выставке станет Днем спорта. Посетителей ждет презентация спортивных мероприятий серии Volgaman, встречи со знаменитыми спортсменами - чемпионкой Европы по самбо Анной Сараевой, победителем Универсиады по плаванию Александром Кудашевым, призером Олимпийских Игр по баскетболу Ольгой Артешиной, призерами Олимпийских Игр по фехтованию Антоном и Кириллом Бородачевыми, а также с министром спорта Самарской области Лидией Рогожинской.

Фото: министерство туризма Самарской области

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