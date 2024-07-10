В Санкт-Петербурге состоялся чемпионат России по гонкам с препятствиями в дисциплине "10000-11000 метров"

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В Санкт-Петербурге на полигоне "Песочненский" состоялся третий в истории чемпионат России по гонкам с препятствиями в дисциплине "10000-11000 метров".



В соревнованиях приняли участие 40 атлетов из различных регионов страны. В том числе чемпион мира по гонкам с препятствиями 2023 года Егор Белоусов, уроженец Тольятти, выступающий за Самарскую область, который в очередной раз подтвердил свой титул и выиграл чемпионат России.



Победителями и призерами чемпионата стали:

Егор Белоусов – 00:41:25 (Самарская область)

Николай Бажанов – 00:41:41 (Республика Татарстан)

Игорь Крючков – 00:41:46 (Московская область)

Ксения Моисеева – 01:06:40 (Московская область)

Регина Рахмангулова – 01:07:20 (Ленинградская область)

Ольга Копейко – 01:08:41 (Москва)



Чемпионат России по гонкам с препятствиями также проводится на дистанциях 100 метров и 5000-6000 метров.



А в ближайшую субботу в Самаре на стадионе "Орбита" впервые пройдет чемпионат нашего региона на дистанции 100 метров.

Фото: минспорта СО