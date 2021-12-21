В самарской школе №90 на фасаде и внутри разместили баннеры в память о Василии Яковлевиче Галиулове

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В России Василий Яковлевич (Гирфан Ахметшулович) Галиулов считается патриархом бадминтона, родоначальником этого вида спорта в СССР, одним из величайших тренеров. Он - участник первого чемпионата СССР по бадминтону в 1963 году, серебряный призер Всероссийских соревнований по бадминтону 1964 года, 14-кратный чемпион России среди ветеранов, обладатель памятных призов по бадминтону от Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индонезия в России. Уважение к нему со стороны возрастных бадминтонистов страны и воспитанников – безмерно.

«Есть тренеры, которые учат побеждать в спорте. А есть тренеры, которые учат гораздо большему: они учат побеждать в жизни. Они делают тебя сильнее и цельнее, учат преданности, ответственности и приверженности своему делу и, в конце концов, становятся частью твоей души. Таких тренеров единицы. Василий Яковлевич – один из них», - отмечают воспитанники легендарного тренера.

29 сентября 2021 года Василий Яковлевич умер от коронавируса. Ему было 93 года, и до последнего дня своей жизни (исключая последнюю неделю) он тренировал детей. До 91 года ездил на соревнования, где выступал САМ.

После смерти наставника воспитанники решили увековечить память о нем. Был выбран формат спортивного пространства, которое бы воспитывало подрастающее поколение. Идею поддержал директор школы №90 Евгений Александрович Негрей. Именно в этой школе Василий Яковлевич Галиулов проработал больше четверти века.

Уже размещены два пятиметровых баннера – на фасаде школы и рядом со спортзалом. Далее планируется создать витрину с кубками и наградами В.Я. Галиулова, а также портретную галерею лучших спортсменов школы за все годы её существования. Для школьников будет разработана экскурсия.