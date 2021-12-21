Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре могут запретить движение катеров по реке Татьянке
В Самаре могут запретить движение катеров по реке Татьянке
Названы характерные симптомы омикрон-штамма коронавируса
Названы характерные симптомы омикрон-штамма коронавируса
У молодых самарцев изъято 189 свертков наркотика
У молодых самарцев изъято 189 свертков наркотика
Самарцев приглашают на соискание премий Правительства РФ 2022 года в области качества
Самарцев приглашают на соискание премий Правительства РФ 2022 года в области качества
Самарец хотел купить айфон и лишился почти 90 тысяч рублей
Самарец хотел купить айфон и лишился почти 90 тысяч рублей
В Самарской области пройдет Всероссийская акция «Узнай о своих долгах»
В Самарской области пройдет Всероссийская акция «Узнай о своих долгах»
В самарской школе №90 на фасаде и внутри разместили баннеры в память о Василии Яковлевиче Галиулове
В самарской школе №90 на фасаде и внутри разместили баннеры в память о Василии Яковлевиче Галиулове
Что жители Самары хотели бы получить в подарок на Новый год и что собираются дарить сами
Что жители Самары хотели бы получить в подарок на Новый год и что собираются дарить сами
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.29
0.56
EUR 83.62
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В самарской школе №90 на фасаде и внутри разместили баннеры в память о Василии Яковлевиче Галиулове

21 декабря 2021 09:52
105
В самарской школе №90 на фасаде и внутри разместили баннеры в память о Василии Яковлевиче Галиулове

В России Василий Яковлевич (Гирфан Ахметшулович) Галиулов  считается патриархом бадминтона, родоначальником этого вида спорта в СССР, одним из величайших тренеров. Он - участник первого чемпионата СССР по бадминтону в 1963 году, серебряный призер Всероссийских соревнований по бадминтону 1964 года, 14-кратный чемпион России среди ветеранов, обладатель памятных призов по бадминтону от Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индонезия в России. Уважение к нему со стороны возрастных бадминтонистов страны и воспитанников – безмерно. 

«Есть тренеры, которые учат побеждать в спорте. А есть тренеры, которые учат гораздо большему: они учат побеждать в жизни. Они делают тебя сильнее и цельнее, учат преданности, ответственности и приверженности своему делу и, в конце концов, становятся частью твоей души. Таких тренеров единицы. Василий Яковлевич – один из них», - отмечают воспитанники легендарного тренера.

29 сентября 2021 года Василий Яковлевич умер от коронавируса. Ему было 93 года, и до последнего дня своей жизни (исключая последнюю неделю) он тренировал детей. До 91 года ездил на соревнования, где выступал САМ.

После смерти наставника воспитанники решили увековечить память о нем. Был выбран формат спортивного пространства, которое бы воспитывало подрастающее поколение. Идею поддержал директор школы №90 Евгений Александрович Негрей. Именно в этой школе Василий Яковлевич Галиулов проработал больше четверти века.

Уже размещены два пятиметровых баннера – на фасаде школы и рядом со спортзалом. Далее планируется создать витрину с кубками и наградами В.Я. Галиулова, а также портретную галерею лучших спортсменов школы за все годы её существования. Для школьников будет разработана экскурсия. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области подвели итоги общественной акции «Народное признание»
21 декабря 2021  09:40
В Самарской области подвели итоги общественной акции «Народное признание»
135
С 21 декабря начинается процедура пополнения транспортных карт на новый год
21 декабря 2021  09:33
С 21 декабря начинается процедура пополнения транспортных карт на новый год
118
Кроме того, за истекшие сутки 19 пациентов умерли и 867 выздоровели.
20 декабря 2021  13:43
Еще 582 жителя Самарской области заболели коронавирусом
454
Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов
20 декабря 2021  13:33
Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов
383
В Самарской области обсудили безопасность на дорогах
20 декабря 2021  11:57
В Самарской области обсудили безопасность на дорогах
405
Весь список