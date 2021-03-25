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В Самарской области завершился зимний фестиваль ГТО

25 марта 2021 18:52
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В первом этапе фестиваля приняли участие 7627 школьников.

В Самарской области завершился зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В программу входили, в том числе, соревнования среди обучающихся образовательных организаций.

Соревнования проводились в городах и районах Самарской области на территории образовательных организаций. В первом этапе фестиваля приняли участие 7627 школьников.

Второй региональный этап проводился в формате заочных соревнований между командами классов путем сравнения результатов «Зимней эстафеты ГТО». Эстафета включала элементы испытаний комплекса ГТО: бег, бег на лыжах, сгибание и разгибание рук в упоре лежа и элементы других упражнений.

Результаты эстафеты:

1 место - команда 10 «А» школы поселка Волжский Красноярского района
2 место – команда 10 класса школы села Ягодное Ставропольского района,
3 место - команда 10 «А» школы №1 «Образовательный центр» села Кинель-Черкассы

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