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В Самарской области завершился VII фестиваль ходьбы "Золотые Жигули"

4 сентября 2023 13:37
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В Самарской области завершился VII фестиваль ходьбы "Золотые Жигули"

Фестиваль скандинавской ходьбы проводится в регионе ежегодно в течение семи лет. Первый этап стартовал в августе на территории городов и районов области, а второй, финальный, состоялся в воскресенье, 3 сентября, в селе Ширяево.

В программу фестиваля вошли соревнования по скандинавской ходьбе - передвижению по особой технике с использованием упора на палки, а также спортивное ориентирование. Маршрут по топографической карте с отметками на контрольных пунктах также проходится в технике скандинавской ходьбы.

Победителем отборочного этапа в Кинель-Черкасском районе стала Людмила Мингалиева, в Тольятти - Елена Рачеева, в Жигулевске - Мария Бородулина, в Самаре - Татьяна Коржаневская, сообщили в клубе скандинавской ходьбы "Доброходы".

Финал фестиваля прошел по живописным маршрутам в окрестностях села Ширяево. Участники преодолели дистанции в 2,5 и 5 километров, а также приняли участие в семейной эстафете "Три поколения", пишет Сова.

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