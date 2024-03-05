В Самарской области завершился традиционный турнир по зимнему футболу «Зимний мяч – Богатое»

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На спортивных площадках в районе озера Сызганское в Богатовском районе Самарской области завершился традиционный XXXV турнир по футболу «Зимний мяч – Богатое». В соревнованиях приняли участие 44 команды из Самарской и Оренбургской областей.

Участников и болельщиков приветствовали почетные гости соревнований.

«Хочу выразить огромную благодарность организаторам, тренерам, которые занимаются подготовкой спортсменов и ежегодно привозят команды на турнир. Футбол – действительно самый популярный вид спорта, в него играют и зимой, и летом. В регионе при поддержке губернатора Дмитрия Игоревича Азарова появляются новые спортивные площадки, количество занимающихся увеличивается с каждым годом. Отрадно, что на такие турниры собираются представители всех поколений. Приехали даже семейные команды, где родители с раннего возраста приобщают детей к спорту», - отметила заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова.

Соревнования проводились по группам: мужчины старше 18 лет, юноши 17 лет и моложе, ветераны старше 35 лет, женщины без ограничения возраста. Команды играли одновременно на десяти снежных площадках размером 40 на 75 метров. Арбитраж обеспечила судейская бригада Самарской областной федерации футбола.

По итогам турнира в категории мужчины старше 18 лет призовые места заняли: «Восход Ковродел» (Самара) – 1-е место, «Энергетик» (Похвистнево) – 2-е, «Омега» (Смышляевка, Волжский район) – 3-е.

Среди юношей призерами стали: 1-е место – «Луч» (Чапаевск), «Нефтяник» (Отрадный), «Волгарь-1» (Самара).

Среди ветеранов победил самарский «Василек», 2-е место у «Ставрополя» из Ставропольского района, 3-е – у «Энергетика» из Утевки Нефтегорского района.

Соревнования женских команд выиграла WomanTeam (Самара), 2-е место – «СШОР №12-1» (Тольятти), 3-е место – «Бузулучанка» (Бузулук, Оренбургская область).

Ежегодный турнир по зимнему футболу «Зимний мяч – Богатое» мотивирует жителей Самарской области заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, что способствует решению одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина.