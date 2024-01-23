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В Самарской области завершились соревнования по каратэ

23 января 2024 18:55
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В них приняли участие 96 спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет из Самарской, Оренбургской и Саратовской области.

Соревнования проходили в минувшие выходные в Тольятти на базе ФСК "Союз". В них приняли участие 96 спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет из Самарской, Оренбургской и Саратовской области.

 В дисциплине ката победителями стали Мария Лукьянова, Иван Ревтов и Егор Иванов.

 В весовых категориях победы одержали София Почекутова, Наталия Венедиктова, Арина Волчкова, Екатерина Курдова, Карина Федоровичева, Полина Шапкина, Татьяна Иванова, Марс Абдрахманов, Мирон Деменко, Василий Зенин, Матвей Туминов, Степан Давыдов, Михаил Шатский, Альмир Хисамиев, Кирилл Гамагин, Матвей Фошин.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Мероприятия Тольятти

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