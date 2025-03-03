В Самарской области в 2025 году пройдет финал Школьной баскетбольной лиги

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Весной 2025 года Самарская область в третий раз принимает всероссийский финал чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет». 40 лучших команд страны – 20 команд юношей и 20 команд девушек – с 19 по 26 апреля поспорят за звание чемпионов ШБЛ.

Суперфинал чемпионата ШБЛ «КЭС-баскет» вновь пройдет в Самарской области! Этот регион уже дважды становился центром главных баскетбольных событий Лиги – в 2011 году в Самаре и в 2019 году в Тольятти. Оба турнира оставили незабываемые впечатления у участников, болельщиков и организаторов. Самарская область всегда встречала юных баскетболистов с радушием и заботой, создавая прекрасные условия для проведения соревнований. Мы уверены, что в этом году Суперфинал пройдет еще интереснее, зрелищнее и ярче! Участников и зрителей ждут мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, напряженные матчи, захватывающая борьба и незабываемая атмосфера праздника, - поделился президент ШБЛ Алексей Фролов.

Для нас большая честь, что Самарской области в третий раз доверено стать местом проведения финального этапа крупнейшего спортивного соревнования среди школьников – Суперфинала чемпионата ШБЛ «КЭС-баскет». Самарская область славится своими баскетбольными традициями, и мы с радостью встретим самых талантливых юных баскетболистов страны. Правительство Самарской области и организаторы чемпионата приложат максимум усилий, чтобы финальный этап соревнований прошел на самом высоком уровне, - рассказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.