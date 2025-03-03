В Самарской области в 2025 году пройдет финал Школьной баскетбольной лиги

Я нашел ошибку
Главные новости:
Водитель получил множественные травмы и был зажат в салоне аварийного автомобиля. Потребовалась помощь спасателей.
В Ставропольском районе на трассе Тольятти-Ягодное легковой автомобиль врезался в столб 
Сборная в марте в Москве сыграет товарищеский матч с Замбией.
Иван Сергеев и Александр Солдатенков вошли в расширенный состав сборной России
Из аварийного жилья жители были расселены, однако сам дом оставался заброшенным, а вопрос сноса долгое время не решался.
Аварийный дом на улице Нагорной в Самаре снесут до конца марта
В зале Самарского Дома Офицеров собрались 900 приглашенных.
В Самаре прошел праздничный концерт ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов.
Блиновская может выйти по УДО уже в 2025 году
В Год защитника Отечества фестиваль, в котором принимают участие свыше 4000 тысяч самодеятельных артистов, посвятили 80-й годовщине Победы.
В губернии открылся фестиваль самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России"
Без теплоснабжения остаются потребители 95 многоквартирных жилых домов (9800 человек, в том числе 875 детей, 57 маломобильных граждан).
В Самаре на Волжском проспекте, 10 произошла утечка  на трубопроводе теплоснабжения
Мероприятие стало частью нового проекта, направленного на поддержку малого бизнеса, через организацию маркетов для сотрудников крупных организаций региона.
Самозанятые мастера Самарской области презентовали изделия ручной работы на ярмарке 
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.26
0.56
EUR 91.57
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре прошел праздничный концерт ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню
Музей Рязанова в Самаре проведет к Международному женскому дню
В Самаре сегодня отметят Масленицу
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самарской области в 2025 году пройдет финал Школьной баскетбольной лиги

3 марта 2025 14:02
203
В Самарской области в 2025 году пройдет финал Школьной баскетбольной лиги

Весной 2025 года Самарская область в третий раз принимает всероссийский финал чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет». 40 лучших команд страны – 20 команд юношей и 20 команд девушек – с 19 по 26 апреля поспорят за звание чемпионов ШБЛ.

 Суперфинал чемпионата ШБЛ «КЭС-баскет» вновь пройдет в Самарской области! Этот регион уже дважды становился центром главных баскетбольных событий Лиги – в 2011 году в Самаре и в 2019 году в Тольятти. Оба турнира оставили незабываемые впечатления у участников, болельщиков и организаторов. Самарская область всегда встречала юных баскетболистов с радушием и заботой, создавая прекрасные условия для проведения соревнований. Мы уверены, что в этом году Суперфинал пройдет еще интереснее, зрелищнее и ярче! Участников и зрителей ждут мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, напряженные матчи, захватывающая борьба и незабываемая атмосфера праздника, - поделился президент ШБЛ Алексей Фролов.

 Для нас большая честь, что Самарской области в третий раз доверено стать местом проведения финального этапа крупнейшего спортивного соревнования среди школьников – Суперфинала чемпионата ШБЛ «КЭС-баскет». Самарская область славится своими баскетбольными традициями, и мы с радостью встретим самых талантливых юных баскетболистов страны. Правительство Самарской области и организаторы чемпионата приложат максимум усилий, чтобы финальный этап соревнований прошел на самом высоком уровне, - рассказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самару прибыли еще три трамвая
3 марта 2025  13:59
В Самару прибыли еще три трамвая "Львенок"
210
Открытый прием предпринимателей пройдет в Самаре
3 марта 2025  12:37
Открытый прием предпринимателей пройдет в Самаре
260
В Самаре продолжается работа по ликвидации незаконной торговли
3 марта 2025  11:22
В Самаре продолжается работа по ликвидации незаконной торговли
429
В Самаре 2 марта отметили Масленицу: ФОТО
2 марта 2025  21:10
В Самаре 2 марта отметили Масленицу: ФОТО
466
В Самаре отметят Масленицу
2 марта 2025  10:28
В Самаре сегодня отметят Масленицу
589
Весь список