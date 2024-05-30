В Самарской области стартует второй открытый турнир по хоккею «Парни из стали»

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В Самаре впервые пройдет открытый турнир по хоккею с шайбой «Парни из стали» на кубок фонда социальных инициатив «Мирные люди» в рамках реализации программы «Я верю в свой народ» среди ветеранов и участников СВО, боевых действий и локальных конфликтов. Все матчи пройдут на двух ледовых площадках спортивно-концертного комплекса «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого». Открытие соревнований – 30 мая в 16:00, финал – 1 июня в 12:30.

Первый турнир такого формата с участием 4 команд прошел в феврале 2024 года в Санкт-Петербурге.

«Мы удостоены чести проводить на территории Самарской области второй открытый турнир по хоккею с шайбой «Парни из стали». По инициативе губернатора Дмитрия Игоревича Азарова принято предложение провести такой турнир. Мы рады приветствовать гостей — 6 команд, составленных из ветеранов боевых действий, желаем им успешных выступлений и приглашаем зрителей на трибуны Дворца спорта», — отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В основном турнире выступят 6 команд. В группе А сразятся «Нева Бастион» (Санкт-Петербург), ГВМУ (Москва) и «Сибирь» (Омск). В группе Б выступят ЧЛХЛ (Челябинск), «Шурави» (Уфа) и «Мирные люди» (Самара).

В рамках соревнований также состоится выставочный матч по следж-хоккею между командами, созданными в Самарской области при поддержке фонда «Защитники Отечества» при профессиональных клубах «Лада» и ЦСК ВВС. Следж-хоккейный матч намечен на 1 июня в 11:45.

Вход для зрителей бесплатный. Пригласительные билеты можно получить у волонтеров на входе во Дворец спорта. Для гостей соревнований будут организованы различные активности, также можно будет посетить фотовыставку. Приглашение посетить турнир получили и семьи участников СВО из Самарской области.

Проведение любительских соревнований по хоккею способствует реабилитации ветеранов боевых действий и вовлечению их в систематические занятия физкультурой и спортом. Это, в том числе, является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», который принят по решению Президента страны Владимира Путина.