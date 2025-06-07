В Самарской области стартовал новый сезон «Лета с футбольным мячом»

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На стадионе «Нефтяник» в Новокуйбышевске в 17-й раз в Самарской области стартовал проект «Лето с футбольным мячом».

В соревнованиях принимают участие мальчики и девочки в возрастных группах 9-11 и 12-14 лет. Благодаря турниру в занятия футболом каждое лето вовлекаются более 30 тысяч детей и подростков.

Старт турниру дал первый вице-губернатор Александр Фетисов. Он является инициатором и куратором этого социально важного проекта. Участие в открытии приняли министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, руководители профессиональных футбольных клубов «Крылья Советов» и «Акрон», руководство Самарской областной федерации футбола: Дмитрий Андреев, Александр Чернышев, Сергей Марушко и другие почетные гости.

Соревнования продлятся все лето. Финалы по традиции пройдут на полях «Солидарность Самара Арены».

Реализация проекта связана с целями и задачами национальных проектов и способствует развитию спортивной инфраструктуры области.

Проект реализуется региональным отделением ООГО «Российское военно- историческое общество» в Самарской области, РОО «Самарская областная федерация футбола», министерством спорта и министерством образования Самарской области, при поддержке профессиональных футбольных клубов «Крылья Советов» и «Акрон».

Фото: Самарская областная федерация футбола