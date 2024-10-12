В Самарской области стартовал фестиваль "Время регби"

87

В течение дня 11 октября на тренировочной площадке "Энергия" стадиона "Солидарность Самара Арена" проходили поединки турнира по регби среди детей 2011-2012 и 2013-2014 годов рождения. В соревнованиях приняли участие команды из Москвы, Пензы, Йошкар-Олы и Самары - всего около 300 юных регбистов.



Сегодня фестиваль продолжится поединками по тэг-регби, а главным его событием станет матч между сборной России и командой "Русские Барбарианс" на Кубок князя Оболенского.



Начало игры сборной - в 15:30. Забронировать бесплатные билеты для посещения стадиона можно на сайте samara.rugby.ru.

Фото: samara.rugby.ru.