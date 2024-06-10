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В Самарской области состоялся турнир по мини-футболу на кубок имени полковника милиции в отставке Петра Шлыкова

10 июня 2024 10:53
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В Самарской области состоялся турнир по мини-футболу на кубок имени полковника милиции в отставке Петра Никитовича Шлыкова

На стадионе «Нефтяник» города Похвистнево состоялся турнир по мини-футболу на Кубок имени ветерана Великой Отечественной войны и МВД, полковника милиции Петра Никитовича Шлыкова. В соревнованиях приняли участие команды: МО МВД России «Нефтегорский», МО МВД России «Клявлинский», МО МВД России «Похвистневский», МО МВД России «Борский», О МВД России по городу Отрадному, О МВД России по Исаклинскому району, О МВД России по Кошкинскому району, О МВД России по Елховскому району, О МВД России по Сергиевскому району, команда ОРЧ ГЗ ГУ МВД России по Самарской области, команда от Общественного совета при межмуниципальном отделе «Похвистневский».

В своём напутственном слове начальник Межмуниципальном отделе МВД России полковник полиции Юра Алекян поздравил команды с началом соревнований и пожелал честной и упорной борьбы за первенство. Он также отметил, что турнир на кубок многоуважаемого ветерана Петра Никитовича Шлыкова – знаменательное событие для каждого из участников.

Также представитель Общественного совета при областном главке МВД Ривгат Хузин передал теплые слова от Александра Шахова – председателя Общественного совета.

Ривгат Туктарович пожелал командам удачной и яркой игры, и передал в дар организаторам мероприятия спортивный инвентарь.

Спортсмены показали зрелищную игру и проявили волю к победе. Как отметили сами полицейские, увлечение спортом положительным образом сказывается не только на физической подготовке, но и на выполнении служебных задач. 

Победу одержала команда МО МВД России «Нефтегорский», второе и третье место заняли команды от Общественного совета при межмуниципальном отделе «Похвистневский» и О МВД России по Кошкинскому району.

Теги: Футбол

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