Я нашел ошибку
Главные новости:
В течение трех дней в Самаре проходила Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады по мини-футболу среди лиц с ОВЗ.
В Самарской области состоялся "Матч добра"
Волонтеры «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии» рассказали, как впервые воспользовались своим избирательным правом.
«Мои первые выборы»: 18-летние самарцы рассказали о первом опыте голосования
7 и 8 сентября в областной столице запланированы мероприятия, посвященные 438-летию города.
День города: программа мероприятий на ближайшие выходные
Будет действовать зона для консультирования, где посетители и участники выставки смогут узнать о действующих в регионе мерах поддержки малого и среднего бизнеса.
Одним из событий Дня города станет выставка товаров и услуг «Сделано в Самаре»
Правила жизни для людей с этим заболеванием кожи.
Врач рассказала о факторах развития атопического дерматита
До полуночи будет продлена работа трамвайных маршрутов № 1, 3, 5, 20, 22, 13 и 4, а также троллейбусного маршрута № 6.
В День города в Самаре будет усилена работа общественного транспорта
Дистанционные сервисы «ЭнергосбыТ Плюс» обладают широкими возможностями и простотой использования, обеспечивая оперативность и доступность.
Клиентам АО «ТЕВИС» стали доступны сервисы «ЭнергосбыТ Плюс»
Ранее жители сел Водино, Жареный Бугор, Красный Городок обращались в подразделения районной больницы, расположенные в соседних населенных пунктах.
В Красноярском районе до конца года возведут 4 новых ФАПа
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.7
0.77
EUR 99.19
1.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В САТОБ состоялась премьера оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха
7 сентября в самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
Концерт ко Дню города пройдет в Музее-галерее «Заварка»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самарской области состоялся "Матч добра"

6 сентября 2024 17:48
58
В течение трех дней в Самаре проходила Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады по мини-футболу среди лиц с ОВЗ.

В течение трех дней в Самаре проходила Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады по мини-футболу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Участники - 27 команд из 12 регионов России. Самарскую область на соревнованиях представляли несколько команд, в том числе команды спортивного клуба "Крылья Мечты" и команды психоневрологических интернатов региона.

Матчи проходили на тренировочных площадках "Восход" и "Энергия" ГАУ СО "Самара Арена".

 По результатам предварительных игр команды поделились на несколько дивизионов, внутри которых разыгрывались итоговые места по системе плей-офф. Победители и призеры, в число которых вошли и команды Самарской области, были награждены медалями, дипломами, кубками и сувенирной продукцией.

 В рамках "Матча добра" прошла инклюзивная игра с командой ветеранов ПФК "Крылья Советов" и мастер-класс от футболисток ЖФК "Крылья Советов".
 

Фото: региональное отделение ВФСЛсИН, Специальная олимпиада России

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатора
6 сентября 2024  12:07
Глава Самарского региона Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатора
278
Центр общественного наблюдения за выборами начал работу в Самарской области
6 сентября 2024  11:58
Центр общественного наблюдения за выборами начал работу в Самарской области
225
В Самарской области пройдут ярмарки вакансий
6 сентября 2024  11:11
В Самарской области пройдут ярмарки вакансий
250
Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатора Самарской области
6 сентября 2024  10:57
Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатора Самарской области
293
Ежегодно в Самарской области речным транспортом перевозится около миллиона пассажиров.
5 сентября 2024  19:39
Областное правительство представило предложения по развитию речных пассажирских перевозок депутатам Госдумы РФ
575
Весь список