В Самарской области состоялся "Матч добра"

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В течение трех дней в Самаре проходила Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады по мини-футболу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.



Участники - 27 команд из 12 регионов России. Самарскую область на соревнованиях представляли несколько команд, в том числе команды спортивного клуба "Крылья Мечты" и команды психоневрологических интернатов региона.



Матчи проходили на тренировочных площадках "Восход" и "Энергия" ГАУ СО "Самара Арена".



По результатам предварительных игр команды поделились на несколько дивизионов, внутри которых разыгрывались итоговые места по системе плей-офф. Победители и призеры, в число которых вошли и команды Самарской области, были награждены медалями, дипломами, кубками и сувенирной продукцией.



В рамках "Матча добра" прошла инклюзивная игра с командой ветеранов ПФК "Крылья Советов" и мастер-класс от футболисток ЖФК "Крылья Советов".



Фото: региональное отделение ВФСЛсИН, Специальная олимпиада России