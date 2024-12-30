В Самарской области состоялись соревнования памяти тренеров по легкой атлетике

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На открытии традиционного «Кубка Дворца спорта» встретились два поколения самарской легкой атлетики: ветераны спорта и сильнейшие спортсмены сборной команды области.

Соревнования посетили около 40 спортсменов-ветеранов – первые в Самарской области мастера спорта по разным дисциплинам легкой атлетики, которые развивали легкую атлетику в нашем регионе.

В Кубке приняли участие около 200 действующих спортсменов Самарской области от 16 лет и старше, которые соревновались в шести дисциплинах: бег на 60, 600 и 1500 метров, прыжки в длину и в высоту, толкание ядра и в начале зимнего сезона показали высокие результаты.

Впереди у легкоатлетов Самарской области - отборочные соревнования на чемпионат и первенство России в закрытых помещениях.

Соревнования организованы Самарской областной федерацией легкой атлетики. Проведение соревнований по легкой атлетике способствует пропаганде спорта и вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом, повышению качества и росту продолжительности жизни, что соответствует основным целям национальных проектов России.

Фото: минспорта СО