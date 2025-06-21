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Сегодня в Самарской области состоялись официальные соревнования по адаптивному футболу в дисциплине «футбол ампутантов».

Этим видом футбола в нашем регионе занимается около трех десятков человек. Большинство из них - ветераны специальной военной операции.

В Самаре команда по футболу ампутантов создана в 2024 году при спортивном клубе «Крылья Мечты, который много лет занимается развитием адаптивного спорта. Ребята тренируются под началом Никиты Мартынова. У них за плечами - выступления на всероссийских соревнованиях «Стальная воля» и «Лига героев».

В Сызрани команда по футболу ампутантов появилась в 2025 году благодаря проекту «Путь Героя» выпускника «Школы героев», ветерана СВО Джамала Машаралиева. Проект «Школа героев» реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и является продолжением президентского проекта «Время героев». ФКА «Сызрань» принял участие в первом этапе чемпионата России по футболу ампутантов.

️ Сегодня самарская и сызранская команды впервые сыграли друг с другом. Голами отметились Айрат Тулегенев, Дмитрий Худошин, Валерий Богатиков, Юрий Федоров.

По результатам областных соревнований «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» сформирует спортивную сборную команду Самарской области, которая будет представлять наш регион в официальных соревнованиях по футболу ампутантов.

Фото Maxim Kalinkin