В Самарской области пройдут особые соревнования по художественной гимнастике

Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» в Самарской области сообщает о проведении Открытых соревнований Самарской области по художественной гимнастике в рамках комплекса мероприятий по признанию спортивной дисциплины «художественная гимнастика» спорта лиц с интеллектуальными нарушениями и включению во Всероссийский реестр видов спорта.

Соревнования пройдут 3 и 4 ноября 2025 года по адресу: г.Самара, ул.Физкультурная, 116, УСЦ «Грация», зал художественной гимнастики.

Особый гость мероприятия — Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева!