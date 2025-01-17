В Самарской области пройдет мастер-класс по баскетболу на колясках

В субботу, 18 января, в Самаре в спортивном комплексе «Маяк» состоится мастер-класс по баскетболу на колясках с участием спортсменов из Ульяновской области. Мероприятие организовано Центром адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области при поддержке Федерации баскетбола Самарской области.
Впоследствии ЦАФКАС планирует открытие группы по этому адаптивному виду спорта.
Приглашают на мастер-класс лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и всех желающих познакомиться с этим видом спорта.
18 января, 11:00
СК «Маяк», Самара, Костромской переулок, 15а
Дополнительная информация: 8-917-1231-177
Фото: минспорта СО