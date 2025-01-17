В Самарской области пройдет мастер-класс по баскетболу на колясках

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В субботу, 18 января, в Самаре в спортивном комплексе «Маяк» состоится мастер-класс по баскетболу на колясках с участием спортсменов из Ульяновской области. Мероприятие организовано Центром адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области при поддержке Федерации баскетбола Самарской области.



Впоследствии ЦАФКАС планирует открытие группы по этому адаптивному виду спорта.



Приглашают на мастер-класс лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и всех желающих познакомиться с этим видом спорта.



18 января, 11:00

СК «Маяк», Самара, Костромской переулок, 15а

Дополнительная информация: 8-917-1231-177

Фото: минспорта СО