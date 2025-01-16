В Самарской области пройдет массовая лыжная гонка «Лыжня России»

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С целью пропаганды физической культуры и спорта, патриотического воспитания, привлечения молодежи и взрослых к регулярным занятиям лыжным спортом в нашей стране ежегодно проводится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

В этом году мероприятие состоится в 43-й раз.

Лыжные старты пройдут в разных городах и районах Самарской области. Центральный старт намечен на субботу, 8 февраля, на трассах спортивной школы «Чайка».

В программе соревнований спортивные забеги на дистанции 5 км для юношей и девушек и 10 км для взрослых, а также массовый забег для всех желающих старше 7 лет.

Для регистрации понадобятся паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС и медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях.