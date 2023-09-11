В Самарской области пройдет ежегодный «Кросс нации»

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16 сентября состоится Всероссийский день бега «Кросс Нации». Легкоатлетический забег проводится по всей России в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Центральный старт пройдет в столице губернии на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена» (г. Самара, ул. Демократическая, 57).

В программе соревнований забеги на дистанции 2000 м, 4000 м, 6000 м, 8000 м и 12000 м среди подготовленных спортсменов по возрастным категориям.

График работы комиссии по допуску участников:

11 — 15 сентября — с 12:00 до 20:00 по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 253А, УК «МТЛ Арена», холл 1 этажа.

16 сентября — с 8:30 до 9:30 (на все дистанции). С 9:30 до 11:00 (на дистанции: 4000 м, 6000м, 8000 м, 12000 м) по адресу: г. Самара, ул. Демократическая, 57 (прилегающая территория стадиона «Солидарность Самара Арена»).

Заявки подаются лично участниками или представителем организации, только по указанному адресу, в отведенное время. Участникам обязательно нужно иметь допуска врача.

Предоставляемые в комиссию документы:

индивидуальные заявки:

паспорт или свидетельство о рождении;

медицинское заключение о допуске к участию в соревнованиях (допуск врача);

полис обязательного медицинского страхования;

заявки от организаций: