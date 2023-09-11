В Самарской области пройдет ежегодный «Кросс нации»

16 сентября состоится Всероссийский день бега «Кросс Нации». Легкоатлетический забег проводится по всей России в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
Центральный старт пройдет в столице губернии на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена» (г. Самара, ул. Демократическая, 57).
В программе соревнований забеги на дистанции 2000 м, 4000 м, 6000 м, 8000 м и 12000 м среди подготовленных спортсменов по возрастным категориям.
График работы комиссии по допуску участников:
Заявки подаются лично участниками или представителем организации, только по указанному адресу, в отведенное время. Участникам обязательно нужно иметь допуска врача.
Предоставляемые в комиссию документы:
индивидуальные заявки:
заявки от организаций: