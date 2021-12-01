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В Самарской области проходит областной онлайн-фестиваль, посвященный Международному Дню инвалидов. Фестиваль проводится с 23 ноября по 10 декабря и состоит из:

онлайн-соревнований по шахматам (блиц);

онлайн-соревнований (боевая арена: «Dota2») по компьютерному спорту;

мероприятий «Всё возможно с ГТО» (в заочной и онлайн форматах).

Соревнования по шахматам:

турнир пройдет 3 декабря на интернет-портале «Шахматная планета» www.chessking.com;

начало состязаний в 12.00 часов;

к участию допускаются инвалиды, жители Самарской области. Возрастные группы участников: до 10 лет, от 10 до 14 лет, от 14 до 18 лет, от 18 до 40 лет, 40 лет и старше;

участники соревнований должны регистрироваться на участие в соревнованиях не позднее чем за 5 минут до начала;

начало регистрации участников соревнований начинается за 24 часа до начала.

Определение итоговых мест в личном зачете происходит в порядке убывания следующих показателей:

по сумме очков, набранных участником;

по сумме коэффициентов Бухгольца (коэффициент Бухгольца считается как сумма очков соперника).

Соревнования по компьютерному спорту:

соревнования проводятся 2 и 3 декабря;

к участию допускаются инвалиды, жители Самарской области в возрасте от 14 лет и старше. Возраст участников устанавливается на 01 декабря 2021 года;

принять участие в соревнованиях можно только с одной учетной записи и с одного игрового аккаунта;

состав команды – 5 человек.

Программа соревнований:

Дата Поэтапный тайминг проведения матчей 02.12.2021 1/16 18:00-20:00 02.12.2021 1/8 20:00-22:00 03.12.2021 1/4 16:00-18:00 03.12.2021 Полуфинал 18:00-20:00 03.12.2021 Финал 20:00-22:00

Определение итоговых мест в командном первенстве происходит в конце каждого дня соревнований по итогу всех матчей. Положение команд постоянно отображается в таблице рекордов в описании турнира.

Заявки на участие в турнире подаются в ФКС СО до 30 ноября 2021 года по ссылке: https://vk.cc/c6V63P.

Мероприятия ГТО:

к участию в мероприятиях ГТО допускаются дети-инвалиды, не старше 18 лет, проживающие на территории Самарской области, имеющие допуск врача и согласие одного из родителей (законных представителей);

зарегистрированные в электронной базе данных комплекса ГТО (сайт – www.gto.ru) и имеющие уникальный идентификационный номер (УИН).

Для участия в мероприятиях ГТО индивидуальным участникам, а также группам участников необходимо направить до 23 ноября заявку по установленной форме на адрес электронной почты ГАУ СО «ОЦСМ» gaugto@mail.ru с пометкой «Заявка «Всё возможно с ГТО».

Программа мероприятий ГТО включает в себя мероприятия, проводимые в заочной и онлайн формах:

3 декабря в прямом эфире через платформу https://zoom.us/ пройдёт онлайн-мероприятие «Зарядка с чемпионом» (точное время проведения, а также идентификатор и пароль будут высланы участникам мероприятия не позднее 01 декабря 2021 года);

в период с 23 ноября 2021 года по 10 декабря 2021 года в рамках заочной формы мероприятия ГТО индивидуальным участникам или группам участников необходимо разработать, продемонстрировать и зафиксировать на видеозаписи выполнение системы физических упражнений с элементами комплекса ГТО (наклон, сгибание туловища, прыжки, сгибание рук и т.д.). Индивидуальным участникам в случаях, связанных с особенностями заболевания, допускается демонстрация выполнения отдельных упражнений или элементов упражнений комплекса ГТО.

Для участия в конкурсной программе участникам необходимо записать краткий видеоролик – самопрезентацию творческой работы и направить его на адрес электронной почты: gaugto@mail.ru не позднее 03 декабря 2021 года. Длительность каждого видеоролика – не более 30 секунд.

Участники, занявшие 1, 2, 3 места по итогам соревнований шахматам, в каждой возрастной категории, награждаются ценными призами, дипломами и медалями. Участники команд, занявших 1, 2, 3 места по итогам соревнований по компьютерному спорту, награждаются ценными призами, дипломами и медалями. ФШСО и ФКС СО дополнительно уведомляют победителей и призеров соревнований о порядке награждения. Десять лучших участников конкурсной программы мероприятий ГТО награждаются ценными призами. Участникам мероприятий ГТО вручается сувенирная продукция ГТО. Всем участникам фестиваля вручается сертификат участника в электронном виде.