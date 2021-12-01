В Самарской области проходит областной онлайн-фестиваль, посвященный Международному Дню инвалидов. Фестиваль проводится с 23 ноября по 10 декабря и состоит из:
Соревнования по шахматам:
Определение итоговых мест в личном зачете происходит в порядке убывания следующих показателей:
Соревнования по компьютерному спорту:
Программа соревнований:
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Дата
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Поэтапный тайминг проведения матчей
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02.12.2021
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1/16 18:00-20:00
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02.12.2021
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1/8 20:00-22:00
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03.12.2021
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1/4 16:00-18:00
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03.12.2021
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Полуфинал 18:00-20:00
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03.12.2021
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Финал 20:00-22:00
Определение итоговых мест в командном первенстве происходит в конце каждого дня соревнований по итогу всех матчей. Положение команд постоянно отображается в таблице рекордов в описании турнира.
Заявки на участие в турнире подаются в ФКС СО до 30 ноября 2021 года по ссылке: https://vk.cc/c6V63P.
Мероприятия ГТО:
Для участия в мероприятиях ГТО индивидуальным участникам, а также группам участников необходимо направить до 23 ноября заявку по установленной форме на адрес электронной почты ГАУ СО «ОЦСМ» gaugto@mail.ru с пометкой «Заявка «Всё возможно с ГТО».
Программа мероприятий ГТО включает в себя мероприятия, проводимые в заочной и онлайн формах:
Для участия в конкурсной программе участникам необходимо записать краткий видеоролик – самопрезентацию творческой работы и направить его на адрес электронной почты: gaugto@mail.ru не позднее 03 декабря 2021 года. Длительность каждого видеоролика – не более 30 секунд.
Участники, занявшие 1, 2, 3 места по итогам соревнований шахматам, в каждой возрастной категории, награждаются ценными призами, дипломами и медалями. Участники команд, занявших 1, 2, 3 места по итогам соревнований по компьютерному спорту, награждаются ценными призами, дипломами и медалями. ФШСО и ФКС СО дополнительно уведомляют победителей и призеров соревнований о порядке награждения. Десять лучших участников конкурсной программы мероприятий ГТО награждаются ценными призами. Участникам мероприятий ГТО вручается сувенирная продукция ГТО. Всем участникам фестиваля вручается сертификат участника в электронном виде.