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В Самарской области проходит фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд

8 июня 2022 21:23
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Мероприятие проводится в два этапа.

В Самарской области проходит фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд. Мероприятие проводится в два этапа.

Первый - муниципальный этап проходит на территории городов и районов Самарской области (по решению органов местного самоуправления) в срок до 10 июня.

Второй - региональный этап состоится 25 июня в городе Чапаевск на территории спорткомплекса "Луч" (ул. Железнодорожная, 14). В региональном этапе примут участие семейные команды из городов и районов Самарской области.

Заявки на участие направляются через орган местного самоуправления в области физкультуры и спорта в срок до 13 июня на электронную почту gaugto-ct@mail.ru

В составе семейной команды должно быть как минимум 3 участников: ребенок 9-12 лет (II-III ступени комплекса ГТО), мать и отец 25-49 лет (VI-VIII ступени комплекса ГТО). Дополнительно в составе команды на фестиваль приглашаются бабушка или дедушка 50-69 лет (IX-X ступени комплекса ГТО).

В программе регионального этапа - соревнования по многоборью ГТО, тестовое выполнение испытаний ГТО и эстафета "Всей семьей к победе!". В многоборье ГТО участники выполнят отжимание, наклон, поднимание туловища, бег на 60 метров. В тестовом режиме можно будет выполнить нормативы по подтягиванию, рывку гири, прыжкам в длину и стрельбе из электронного оружия.

Кроме того, в рамках фестиваля проводится семейный конкурс поделок на тему "Вместе с ГТО", посвященный популяризации комплекса ГТО и здорового образа жизни.

По итогам фестиваля определяются сильнейшие в личном и командном зачете по многоборью ГТО, в эстафете и в конкурсе поделок. Отдельно определяется лучшая команда в многоборье ГТО с учетом четвертого участника (бабушки или дедушки).

 

Фото:   минспорта СО

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