В Самарской области появятся «умные» спортплощадки

172

Турники и тренажеры под открытым небом пользуются популярностью у жителей региона. Занятия на свежем воздухе бесплатные, уличные снаряды позволяют прорабатывать разные группы мышц, не нужно далеко ехать, есть возможность познакомиться с единомышленниками и хорошо и с пользой проводить вместе время.

В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» стартовал прием заявок от регионов на получение ими субсидий в 2023 году на софинансирование строительства спортивных объектов, которые создаются с привлечением частных инвестиций. С помощью федерального финансирования в регионах будет построено более 80 модульных спортивных залов и почти 200 «умных» спортивных площадок.

В Самарской области в 2022 году предусмотрено устройство «умных» спортивных площадок в с. Большая Глушица на ул. Транспортной, д. 1д и в с. Алексеевка на ул. Школьной, д. 36.

На площадке будет размещено многофункциональное поле, где можно играть в баскетбол, волейбол или мини-футбол. На тренажерах и спортивных снарядах будут размещены QR-коды, на которые можно навести смартфон и получить полноценную онлайн-тренировку с инструкцией, как пользоваться этим конкретным тренажером.

«Президент говорил о важности участия бизнеса в решении социальных задач, в частности поддержке спорта в стране, - рассказывает заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. - Федеральный проект «Бизнес-спринт» как раз предполагает участие предпринимателей в формировании качественной и доступной среды для занятий спортом взрослых и детей. Правительство России со своей стороны выделяет субсидии регионам на софинансирование проектов. Так, начиная с 2023 года субъектам будет направлено более 3 млрд рублей на эти цели. Сейчас стартовал приём заявок от регионов. Под строительство ФОКов, стадионов и спортплощадок, а также на закупку инвентаря и выкуп объектов инвесторы смогут получить льготные кредиты. Такое взаимодействие государства и бизнеса позволит сделать занятия спортом доступнее для наших граждан. Напомню, ключевая цель до 2030 года – обеспечить долю 70% граждан, регулярно занимающихся спортом».

Прием продлится до 2 сентября 2022 года. Регионы должны представить на конкурс маркетинговые исследования о целесообразности строительства с анализом потребностей населения в физкультурно-оздоровительных услугах, а также финансово-экономическое обоснование инвестиционного проекта.

Фото: pxhere.com