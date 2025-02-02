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В Самаре проходит Кубок области по танцевальному спорту «Жемчужина Поволжья»

2 февраля 2025 17:40
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В числе участников соревнований - пары из нескольких регионов, в том числе победители и призеры чемпионатов России по танцевальному спорту

В Самаре в «МТЛ Арене» 1 и 2 февраля проходит Кубок области по танцевальному спорту «Жемчужина Поволжья». Соревнования носят статус Кубка Губернатора Самарской области.

В числе участников соревнований - пары из нескольких регионов, в том числе победители и призеры чемпионатов России по танцевальному спорту.

На торжественном открытии участников и зрителей приветствовали министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская и вице-президент федерации танцевального спорта Самарской области Владимир Титов.

Вход на трибуны «МТЛ Арены» свободный (при наличии мест).

Начало вечерней программы 2 февраля в 19:30.

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Фото: Maxim Kalinkin/ минспорта СО

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