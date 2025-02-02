В Самаре проходит Кубок области по танцевальному спорту «Жемчужина Поволжья»

В Самаре в «МТЛ Арене» 1 и 2 февраля проходит Кубок области по танцевальному спорту «Жемчужина Поволжья». Соревнования носят статус Кубка Губернатора Самарской области.
В числе участников соревнований - пары из нескольких регионов, в том числе победители и призеры чемпионатов России по танцевальному спорту.
На торжественном открытии участников и зрителей приветствовали министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская и вице-президент федерации танцевального спорта Самарской области Владимир Титов.
Вход на трибуны «МТЛ Арены» свободный (при наличии мест).
Начало вечерней программы 2 февраля в 19:30.
0+
Фото: Maxim Kalinkin/ минспорта СО