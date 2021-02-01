В Самаре завершился марафон "Сокольи горы"

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Соревнования по лыжным гонкам традиционно прошли на базе "Чайка" в посёлке Управленческом. Более 800 спортсменов из 120 городов России боролись за звание лучших на дистанциях 10, 17, 34 и 51 км в первый день, а также 10 и 30 километров - в финальный.

Среди участников были как любители, так и профессионалы. Лыжный марафон "Сокольи горы" проводится с 2015 года и является продолжателем знаменитого куйбышевского марафона. Главная цель состязаний - развитие спорта и туризма в Самарской области и стране в целом. Организаторы высоко оценили подготовку трассы к гонкам - маршрут расчищен и полностью пригоден для комфортного проезда лыжников. Победителей определяли не только судьи, но и система фотофиниша, пишет Сова.инфо.

Фото: Владимир Маркин