В День физкультурника в Самаре во Дворце спорта состоялась церемония вручения ведомственных наград Минспорта России, удостоверений и почетных знаков «Мастер спорта России». В церемонии приняли участие Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.



Почетной грамотой Минспорта РФ награжден Сергей Мамонов, руководитель управления по реализации ВФСК ГТО Организационного центра спортивных мероприятий - регионального оператора ГТО. Благодарностью Минспорта РФ поощрены сотрудники управления Нина Уракова и Елена Шумилова.



Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Самарской области» присвоено Михаилу Иевлеву - тренеру СШОР №17 г.о. Самара, Николаю Ткаченко - тренеру ДЮСШ села Кошки, Сергею Чернову - руководителю ФОКа г.о. Похвистнево.



Почетной грамотой губернатора Самарской области награжден Константин Логинов - тренер СШОР №4 «Ринг».



Благодарностью губернатора Самарской области поощрены Олег Дорофеев - тренер новокуйбышевской СШОР, Вера Леонтьева - педагог образовательного центра «Гармония» г.о. Отрадный, Евгений Усольцев - тренер СШОР №4 «Ринг», Татьяна Якубова - специалист по антидопинговому обеспечению ЦСП Самарской области.



Звание заслуженного мастера спорта по спортивной борьбе присвоено Рамису Терегулову, ветерану СВО.



Знак мастера спорта международного класса по спорту лиц с ПОДА получил Иван Цыпленков.



Знаки мастеров спорта получили:



Дмитрий Чубаров - спорт лиц с ПОДА



Полина Кожокарь, Алена Осипова, Александра Островская, Екатерина Салахова, Ангелина Семайкина, Алина Сокова, Екатерина Терлецкая - гандбол



Виктория Кормилицына, Екатерина Косолапова, Екатерина Левина, Ева Пониматкина, Дарина Сиротина, Анастасия Уткина - художественная гимнастика



Николай Дмитриев - регби



Елизавета Зайцева, Павел Потрясов, Анна Рыжкова, Ксения Рябова, Маргарита Темершина - тхэквондо ИТФ



Александр Иванов - авиамодельный спорт



Тимофей Паршин - всестилевое каратэ



Степан Афанасьев - спортивная борьба



Полина Тимошенко - фигурное катание



Ольга Баклыкова, Мелания Филиппова, Дмитрий Чертыковцев, Иван Ярцев - тхэквондо ГТФ



Татьяна Чурякова - спорт глухих



Арина Голд, Данил Исаков, Никита Неизвестных, Евгений Пьянзин, Шахзод Рамазонов - бокс



В Самарской области действует разработанная по решению губернатора программа «Мастер спорта», в рамках которой спортсмены получают единовременные выплаты за присвоение спортивных разрядов и званий.

Фото: Maxim Kalinkin/минспорта СО