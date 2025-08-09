Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +15, +17°С, днем +23, +25°С.
10 августа в регионе кратковременный дождь, возможна гроза, до +26°С
Алексей проехал 55 стран мира и первым побывал на всех крайних точках России.
В музее Алабина состоится встреча с автором популярного блога "Путешествия со смыслом" Алексеем Жирухиным
Фестиваль соберет лучших представителей уличного искусства страны - более 45 коллективов различных жанров и направлений со всей России, танцевальные коллективы - и подарит зрителям незабываемые впечатления.
Юбилейный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» состоится в Струковском саду Самары
Техническая готовность объекта на данный момент - 60%.
Андрей Орлов проконтролировал качество ремонтных работ поликлинического отделения №3 в посёлке Мирный
Сегодня, 9 августа, в День физкультурника, в Самарской области работает Министр спорта РФ, Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. 
Самарский губернатор и глава Минспорта России обсудили подготовку региона к форуму «Россия — спортивная держава»
В церемонии приняли участие Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
В Самаре во Дворце спорта состоялась церемония вручения ведомственных наград Минспорта России, удостоверений и почетных знаков «Мастер спорта России»
Народный артист Иван Краско скончался после продолжительной болезни
Народный артист Иван Краско скончался после продолжительной болезни
В Кремле подтвердили достижение договоренности о встрече на Аляске Путина и Трампа
В Кремле подтвердили достижение договоренности о встрече на Аляске Путина и Трампа
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
В Самаре во Дворце спорта состоялась церемония вручения ведомственных наград Минспорта России, удостоверений и почетных знаков «Мастер спорта России»

9 августа 2025 14:39
В церемонии приняли участие Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В День физкультурника в Самаре во Дворце спорта состоялась церемония вручения ведомственных наград Минспорта России, удостоверений и почетных знаков «Мастер спорта России». В церемонии приняли участие Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Почетной грамотой Минспорта РФ награжден Сергей Мамонов, руководитель управления по реализации ВФСК ГТО Организационного центра спортивных мероприятий - регионального оператора ГТО. Благодарностью Минспорта РФ поощрены сотрудники управления Нина Уракова и Елена Шумилова.

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Самарской области» присвоено Михаилу Иевлеву - тренеру СШОР №17 г.о. Самара, Николаю Ткаченко - тренеру ДЮСШ села Кошки, Сергею Чернову - руководителю ФОКа г.о. Похвистнево.

Почетной грамотой губернатора Самарской области награжден Константин Логинов - тренер СШОР №4 «Ринг».

Благодарностью губернатора Самарской области поощрены Олег Дорофеев - тренер новокуйбышевской СШОР, Вера Леонтьева - педагог образовательного центра «Гармония» г.о. Отрадный, Евгений Усольцев - тренер СШОР №4 «Ринг», Татьяна Якубова - специалист по антидопинговому обеспечению ЦСП Самарской области.

Звание заслуженного мастера спорта по спортивной борьбе присвоено Рамису Терегулову, ветерану СВО.

Знак мастера спорта международного класса по спорту лиц с ПОДА получил Иван Цыпленков.

Знаки мастеров спорта получили:

Дмитрий Чубаров - спорт лиц с ПОДА

Полина Кожокарь, Алена Осипова, Александра Островская, Екатерина Салахова, Ангелина Семайкина, Алина Сокова, Екатерина Терлецкая - гандбол

Виктория Кормилицына, Екатерина Косолапова, Екатерина Левина, Ева Пониматкина, Дарина Сиротина, Анастасия Уткина - художественная гимнастика

Николай Дмитриев - регби

Елизавета Зайцева, Павел Потрясов, Анна Рыжкова, Ксения Рябова, Маргарита Темершина - тхэквондо ИТФ

Александр Иванов - авиамодельный спорт

Тимофей Паршин - всестилевое каратэ

Степан Афанасьев - спортивная борьба

Полина Тимошенко - фигурное катание

Ольга Баклыкова, Мелания Филиппова, Дмитрий Чертыковцев, Иван Ярцев - тхэквондо ГТФ

Татьяна Чурякова - спорт глухих

Арина Голд, Данил Исаков, Никита Неизвестных, Евгений Пьянзин, Шахзод Рамазонов - бокс

В Самарской области действует разработанная по решению губернатора программа «Мастер спорта», в рамках которой спортсмены получают единовременные выплаты за присвоение спортивных разрядов и званий.

 

Фото: Maxim Kalinkin/минспорта СО

Теги: Самара

