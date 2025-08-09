В День физкультурника в Самаре во Дворце спорта состоялась церемония вручения ведомственных наград Минспорта России, удостоверений и почетных знаков «Мастер спорта России». В церемонии приняли участие Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Почетной грамотой Минспорта РФ награжден Сергей Мамонов, руководитель управления по реализации ВФСК ГТО Организационного центра спортивных мероприятий - регионального оператора ГТО. Благодарностью Минспорта РФ поощрены сотрудники управления Нина Уракова и Елена Шумилова.
Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Самарской области» присвоено Михаилу Иевлеву - тренеру СШОР №17 г.о. Самара, Николаю Ткаченко - тренеру ДЮСШ села Кошки, Сергею Чернову - руководителю ФОКа г.о. Похвистнево.
Почетной грамотой губернатора Самарской области награжден Константин Логинов - тренер СШОР №4 «Ринг».
Благодарностью губернатора Самарской области поощрены Олег Дорофеев - тренер новокуйбышевской СШОР, Вера Леонтьева - педагог образовательного центра «Гармония» г.о. Отрадный, Евгений Усольцев - тренер СШОР №4 «Ринг», Татьяна Якубова - специалист по антидопинговому обеспечению ЦСП Самарской области.
Звание заслуженного мастера спорта по спортивной борьбе присвоено Рамису Терегулову, ветерану СВО.
Знак мастера спорта международного класса по спорту лиц с ПОДА получил Иван Цыпленков.
Знаки мастеров спорта получили:
Дмитрий Чубаров - спорт лиц с ПОДА
Полина Кожокарь, Алена Осипова, Александра Островская, Екатерина Салахова, Ангелина Семайкина, Алина Сокова, Екатерина Терлецкая - гандбол
Виктория Кормилицына, Екатерина Косолапова, Екатерина Левина, Ева Пониматкина, Дарина Сиротина, Анастасия Уткина - художественная гимнастика
Николай Дмитриев - регби
Елизавета Зайцева, Павел Потрясов, Анна Рыжкова, Ксения Рябова, Маргарита Темершина - тхэквондо ИТФ
Александр Иванов - авиамодельный спорт
Тимофей Паршин - всестилевое каратэ
Степан Афанасьев - спортивная борьба
Полина Тимошенко - фигурное катание
Ольга Баклыкова, Мелания Филиппова, Дмитрий Чертыковцев, Иван Ярцев - тхэквондо ГТФ
Татьяна Чурякова - спорт глухих
Арина Голд, Данил Исаков, Никита Неизвестных, Евгений Пьянзин, Шахзод Рамазонов - бокс
В Самарской области действует разработанная по решению губернатора программа «Мастер спорта», в рамках которой спортсмены получают единовременные выплаты за присвоение спортивных разрядов и званий.
Фото: Maxim Kalinkin/минспорта СО