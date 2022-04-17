Я нашел ошибку
Главные новости:
На старт вышли более 1500 спортсменов из 170 городов и населенных пунктов. 
В Самаре в шестой раз прошел Космический полумарафон
В мероприятии приняли участие спортсмены с интеллектуальными нарушениями из школ–интернатов Самарской области.
В СК "Локомотив" прошла Спартакиада Специальной Олимпиады
Следующий матч "Крылья Советов" проведут в гостях против "Химок".
"Крылья Советов" обыграли "Краснодар" - 2:0
Спасатель позвонил в дверь квартиры для того, чтобы зайти внутрь и оказать помощь "альпинисту", который был снаружи дома на тросе.
 Силовики задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя в подмосковном Одинцове
В Самаре за сутки заболел 101 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В соревнованиях принимают участие более 2000 поклонников здорового образа жизни из 117 городов и населенных пунктов России.
В Самаре проходит легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики
На мероприятии каждый желающий мог получить автограф игроков, сфотографироваться и пообщаться с ними.
Футболисты "Крыльев Советов" Иван Игнатьев и Сергей Пиняев провели автограф-сессию в ТРК "Космопорт"
В Самаре покупатель погиб после ссоры с охранником супермаркета
В Самаре покупатель погиб после ссоры с охранником супермаркета
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.04
-1.25
EUR 87.07
-0.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк проведет очередной эколекторий
В Самаре прошла командно-штабная тренировка при ЧС в период паводка
Театр «Дилижанс» приглашает на премьеру семейного спектакля «Мой дедушка был вишней»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре в шестой раз прошел Космический полумарафон

17 апреля 2022 20:12
195
На старт вышли более 1500 спортсменов из 170 городов и населенных пунктов. 

17 апреля в Самаре в шестой раз прошел Космический полумарафон. По традиции забег открыл городской легкоатлетический сезон. 

Принять участие в забеге могли профессионалы и любители бега в дистанциях на выбор - 3 км, 10 км и 21,1 км. Также был организованы забег на 600 метров для детей от 1 года до 10 лет и ссоревнования по северной ходьбе на 3 км и 10 км.

Беговая дистанция проходила по Волжскому проспекту, ул. Молодогвардейской, пл.Куйбышева,  ул. Максима Горького. На старт вышли более 1500 спортсменов из 170 городов и населенных пунктов. 

Всем участникам, завершившим дистанцию была вручена памятная медаль финишёра. Спортсмены, занявшие 1,2,3 места в абсолютном зачёте среди мужчин и женщин награждены дипломами и медалями соответствующих степеней.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Шансы закрепиться на самарской земле у всех, кто прибыл из Мариуполя, есть. Будет и работа, заверил Дмитрий Азаров. Помогут также пенсионерам, кто заявит об этом.
16 апреля 2022  21:34
«Приняли как родных»: Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из Мариуполя
609
В пятницу, 15 апреля губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в Тольятти осмотрел ряд производственных площадок вентиляционного оборудования.
16 апреля 2022  16:51
Дмитрий Азаров пообщался с руководством и коллективами заводов вентиляционного оборудования в Тольятти
1675
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
15 апреля 2022  13:22
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
1348
В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы
15 апреля 2022  12:53
В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы
835
16 апреля в Самаре пройдет Муниципальный субботник
15 апреля 2022  10:54
16 апреля в Самаре пройдет Муниципальный субботник
495
Весь список