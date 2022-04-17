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17 апреля в Самаре в шестой раз прошел Космический полумарафон. По традиции забег открыл городской легкоатлетический сезон.

Принять участие в забеге могли профессионалы и любители бега в дистанциях на выбор - 3 км, 10 км и 21,1 км. Также был организованы забег на 600 метров для детей от 1 года до 10 лет и ссоревнования по северной ходьбе на 3 км и 10 км.

Беговая дистанция проходила по Волжскому проспекту, ул. Молодогвардейской, пл.Куйбышева, ул. Максима Горького. На старт вышли более 1500 спортсменов из 170 городов и населенных пунктов.

Всем участникам, завершившим дистанцию была вручена памятная медаль финишёра. Спортсмены, занявшие 1,2,3 места в абсолютном зачёте среди мужчин и женщин награждены дипломами и медалями соответствующих степеней.

Фото: администрация Самары