В Самаре стартует традиционный баскетбольный турнир «Кубок Приматова»

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С 23 по 24 сентября в СКК «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» (ул. Молодогвардейская, 222) состоится 17-й розыгрыш Кубка памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова, которым в Самаре уже много лет открывается баскетбольный сезон.

Для баскетбольного клуба «Самара» этот турнир традиционно является последней проверкой готовности к официальному сезону. И нынешний – не исключение: уже в начале октября команда проведет первый матч в Единой лиге ВТБ.

«Своими высокими спортивными результатами менеджмент БК «Самара» доказал, что команда готова к тому, чтобы выступать на более высоком уровне. Крайне важно и впредь показывать достойную игру, которая будет привлекать болельщиков, и позволять бороться за высокие места. Безусловно, участие нашей команды в Лиге ВТБ – важный шаг в развитии самарского баскетбола и продолжении его славных традиций. Это позволит привлекать в спорт еще больше мальчишек и девчонок, воспитывать игроков высокого уровня», – отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Турнир памяти Г.А. Приматова проводится баскетбольным клубом с 1997 года. Генрих Алексеевич Приматов – заслуженный тренер СССР, человек, с чьим именем связано становление и развитие мужского профессионального баскетбола в Самарской области. Он был первым тренером созданной в 1976 г. в Куйбышеве команды «Строитель», в 80-е годы выступавшей в Высшей лиге чемпионата СССР. БК «Самара» – правопреемник «Строителя».

В Кубке памяти Г.А. Приматова 2022 года примут участие: БК «Самара» (Самара), БК «ПАРМА-ПАРИ» (Пермь), БК «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород), БК «Минск» (Республика Беларусь).

В рамках турнира состоится торжественная церемония празднования 45-летия БК «Самара», а также презентация мужских и женских баскетбольных команд, а также команд 3х3. Поклонников баскетбола ждет масса сюрпризов. Например, первая тысяча человек, которая придет во Дворец спорта 23 сентября, получат сувенирные футболки в подарок.