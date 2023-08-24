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В Самаре стартовали Всероссийские соревнования по русским шашкам «Волжские зори». Один из старейших турниров России проводится на берегах Волги 36 раз.



В 2023 году побороться за медали съехались более 200 юных шашистов и опытных спортсменов из 23 регионов Российской Федерации. Среди почетных гостей - белорусский шашист, действующий чемпион мира по классической игре Андрей Валюк.



«Благодаря личному вниманию главы региона Дмитрия Игоревича Азарова в Самарской области создаются комфортные условия для развития детско-юношеского спорта. Все больше современной молодежи проявляет интерес к занятиям спортом и здоровому образу жизни. Особая благодарность президенту областной федерации шашек, нашему титулованному спортсмену Олегу Дашкову, который собственным примером и личной инициативой долгие годы сохраняет турнир на высоком организационном уровне. И подтверждением тому служит рекордное количество участников», - отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Фото: скриншот видео