В Самаре стартовал городской этап Всероссийского турнира по хоккею «Золотая шайба»

В Самаре на базе спортивного комплекса «Орбита» стартовал городской этап Всероссийского турнира по хоккею «Золотая шайба». Всего в соревнованиях принимают участие 12 команд из районов Самары в четырех возрастных группах:



- Юниорская группа 2009-2010 г.р.: «Чайка - 1» и «Чайка - 2» (Красноглинский район);

- Старшая группа 2011-2012 г.р.: «Чайка» (Красноглинский район), «Меридиан» (Куйбышевский район), «Ястребы» (Cоветский район), «Титан» (Промышленный район);

- Средняя группа 2013-2014 г.р.: «Чайка» (Красноглинский район), «Меридиан» (Куйбышевский район); «Титан» (Промышленный район);

- Младшая группа 2015-2016 г.р.: «Титан» (Промышленный район); «Меридиан» (Куйбышевский район); команда «Медведи» (Промышленный район).



Соревнования будут проходить в спортивном комплексе «Орбита» (ул. Ново-Вокзальная, 70а) в течение недели: ежедневно с 14 по 16 января и 20 января с 9:00 до 12:00. Команды, ставшие победителями и призерами в каждой возрастной группе, будут награждены медалями, дипломами и кубками, а также смогут принять участие в областном этапе соревнований. Вход на матчи для болельщиков свободный. (0+)

Фото: пресс-служба администрации Самары