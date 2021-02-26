В Самаре стартовал физкультурный проект для детей с аутизмом

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В феврале в областной столице начал реализацию социальный проект «Адаптивная физическая культура для детей с аутизмом». Благодаря поддержке Фонда президентских грантов маленькие самарцы 7-10 лет с расстройствами аутистического спектра (РАС) могут бесплатно тренироваться и укреплять свое здоровье. Проект реализует Самарская Федерация Ушу.

В рамках проекта дети получили возможность заниматься индивидуально или в малых группах с тренером 2 раза в неделю. Родители на тренировках выступают в роли тьюторов (помощников). Занятия направлены на укрепление тела, повышение силы и выносливости, развитие гибкости, моторики, координации движений, чувства баланса, а также на решение проблем с двигательными дисфункциями. Кроме того, родители получат специализированные консультации по вопросам коррекции нежелательного поведения их детей.

«Работать с детьми с РАС непросто, ведь все они очень разные и каждый требует индивидуального подхода и кропотливой работы. Но очень важно помочь им наладить контакт с миром и с собой, чтобы в будущем они могли быть здоровыми и самостоятельными. И эта задача решается благодаря физической культуре, - отмечает президент ассоциации «Самарская Федерация Ушу» Александр Лазарев. - Регулярные тренировки не только укрепляют здоровье, но и улучшают обучаемость ребят. Они становятся более внимательными, спокойными и контактными. Физическая культура помогает им социализироваться, облегчает инклюзию в школьный процесс и в социум».

Занятия в рамках проекта продлятся до конца июня. По итогам дети укрепят здоровье, наработают новые навыки движения и коммуникации, а родители получат подробные рекомендации по дальнейшему физическому развитию ребят.