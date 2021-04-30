В Самаре состоятся соревнования по конному спорту конкуру

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1 мая на территории конно-спортивного клуба «Легион» (г.Самара, п.Управленческий, ул.Выгонная, д.№47а) состоятся квалификационные муниципальные открытые соревнования по конному спорту в дисциплине конкур, посвящённые 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Соревнования проводятся при поддержке региональной общественной организации «Федерация любителей конного спорта по Самарской области» и ориентированы на наездников разных возрастных категорий (начиная с 10 лет).

Конкур – олимпийский вид конного спорта, один из самых зрелищных и грациозных. За кажущейся легкостью и непринужденностью взаимодействия всадника и лошади неискушенному зрителю не заметны те усилия и тренировки, которые привели к гармонии слаженных действий. В конкуре действует строгая система правил, регламентируется не только качество прохождения маршрута, но и форма жокея, методы содержания и тренировки лошади. Пожалуй, такие строгие нормативы сродни военной выправке, именно поэтому майские соревнования посвятили 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Так участники и организаторы турнира выражают уважение нашим ветеранам, героям, авторам самой главной Победы! |

Начало соревнований – в 11 часов.

Мероприятие пройдёт на открытом воздухе с соблюдением всех санитарных требований, утверждённых Роспотребнадзором. Стоит быть внимательными к себе и своим близким: соблюдать масочный режим, не пренебрегать социальной дистанцией.

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