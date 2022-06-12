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В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль "Королева спорта": ФОТО
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В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль "Королева спорта": ФОТО

12 июня 2022 21:22
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В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль "Королева спорта": ФОТО

Для состязаний перекрывали несколько улиц.

В Самаре сегодня, 12 июня, состоялся легкоатлетический фестиваль "Королева спорта". Участниками массовых стартов стали горожане обоих полов и самых разных возрастов - от малышей до пенсионеров.

Были предусмотрены разные дистанции: и 600 м для самых маленьких, 1586 м - "Самарская миля", и полумарафон 21 км - каждый мог выбрать испытание себе по силам.

Был и костюмированный забег, и состязания роллеров, и скандинавская ходьба.

Корреспондент НИА "Самара" приглашает посмотреть, как это было".

На память участники, кроме бегунов «Самарской мили», получили медали.

 

Фото: Дильдина Светлана.

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Теги: В центре внимания Фоторепортажи

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