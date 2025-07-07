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В Самаре состоялся горный забег

7 июля 2025 16:10
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В Самаре состоялся горный забег

В Самаре в поселке Красная Глинка состоялся забег «Тип-Тяв трейл» - горный марафон и чемпионат Самарской области по альпинизму со стартом и финишем на горнолыжном комплексе.

 В рамках чемпионата спортсмены соревновались в дисциплине «скайраннинг-гонка» - забег на дистанцию 20 км по пересеченной местности с большим перепадом высот.

 Также в рамках мероприятия состоялись любительские старты на горных дистанциях для участников разных уровней подготовки, в том числе детские забеги, и семейный старт, посвященный Дню семьи, любви и верности.

 Проведение подобных мероприятий вовлекает население в систематические занятия физкультурой и спортом, что в свою очередь отвечает целям госпрограммы «Спорт России».

Фото Максим Калинкин

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