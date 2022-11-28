В Самаре состоялся фестиваль «Готов к труду и обороне» среди инвалидов и лиц с ОВЗ

148

В субботу, 26 ноября, в Самаре в спорткомплексе «Маяк» состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди инвалидов и лиц с ОВЗ Самарской области.



В фестивале приняли участие около 100 человек - команды школ-интернатов, тольяттинского реабилитационного центра «Виктория», футбольного клуба «Крылья Мечты» и индивидуальные участники разных возрастных ступеней.



Участники фестиваля проверили себя в выполнении ряда испытаний комплекса ГТО - прыжках, наклоне, отжиманиях, поднимании туловища, метании и плавании. А также для участников работали станции аквагрима, настольного хоккея, баскетбола и развлекательный тир.



Любители спорта также приняли участие в творческом конкурсе. В программе фестиваля был конкурс поделок на тему ГТО, спорта и здорового образа жизни. Лауреаты конкурсной программы были награждены ценными призами и дипломами, а все участники - сувенирными медалями.

Фото: минспорта СО