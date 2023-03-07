В Самаре состоялся чемпионат по волейболу, приуроченный к 100-летию Общества «Динамо»

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В турнире приняли участие более 60 сотрудников-спортсменов из 5 команд.

18 апреля 2023 года Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо» исполнится 100 лет. На протяжении многих лет организация ежегодно проводит спортивные соревнования, в котором все коллективы физической культуры могут на равных побороться за призовые места. Участие в состязаниях подобного рода закаляет характер, воспитывает командный дух и готовность биться за результат.

На днях в областной столице состоялся чемпионат Самарской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо» по волейболу среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности. В турнире приняли участие более 60 сотрудников-спортсменов из 5 команд.

Игры проводились по круговой системе. С первых минут спортивных баталий разразилась серьезная борьба за первенство. Команды не раз встречались на различных спортивных площадках, поэтому уже знали сильные и слабые стороны друг друга. И все же чемпионат получился непредсказуемым.

По итогам соревнований командные места распределились следующим образом:

1 место — ГУ МВД России по Самарской области;

2 место — Управление Росгвардии по Самарской области;

3 место — Управление МВД России по г. Самаре.

Победители и призеры соревнований награждены заслуженными кубками, медалями и дипломами.